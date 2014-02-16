پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در شهرستان رفسنجان برگزار می شود

علی اکبر عبدالکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره مسابقات مهارت توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رفسنجان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این مرحله برگزیدگان رشته های مختلف مهارتی به مرحله مسابقات استانی اعزام شده و در صورت کسب رتبه به مرحله کشوری و در صورت کسب و احراز رتبه به مسابقات بین المللی المپیاد مهارتی اعزام خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه جوانان با استعدادی که در شهرستان رفسنجان وجود دارد امیدواریم که متقاضیان بسیار زیادی ثبت نام نموده و باعث افتخار شهرستان، استان و حتی کشور عزیزمان شوند.

عبدالکریمی با ذکر برخی رشته های پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، عنوان داشت: رشته های رباتیک، مکاترونیک، طراحی مهندسی مکانیک، فناوری اطلاعات، جوشکاری، الکترونیک، خیاطی، آشپزی، لوله کشی و گرمایشی و تبرید و تهویه از جمله این رشته ها می باشند.

رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای رفسنجان تصریح کرد: متقاضیان در مرحله دوم ثبت نام می توانند از 26 بهمن ماه تا 15 اسفند ماه سال جاری نسبت به ثبت نام با مراجعه به سایت www.advari.irantvto.ir اقدام کنند.

به گفته عبدالکریمی در رشته ساخت و تولید تیمی متولدین 11 دی ماه 68 به بعد و برای بقیه رشته ها متولدین 11 دی ماه 70 به بعد مجاز به ثبت نام هستند.

