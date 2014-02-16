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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

ادیبی:

تیم فوتسال منطقه آزاد اروند مقام سوم کشوری را از آن خود کرد

تیم فوتسال منطقه آزاد اروند مقام سوم کشوری را از آن خود کرد

خرمشهر - خبرگزاری مهر: مسئول تربیت بدنی سازمان منطقه آزاد اروند از کسب مقام سوم کشوری توسط تیم فوتسال این منطقه خبر داد.

پیمان ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در این مسابقات که بین مناطق آزاد کشور به میزبانی چابهار برگزار شده بود تیم منطقه آزاد اروند توانست مقام سوم این مسابقات را از آن خود کند.

وی افزود: مسابقات در دو گروه چهار تیمی به میزبانی سازمان منطقه آزاد چابهار برگزار شد.
 
مسئول تربیت بدنی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: تیم منطقه آزاد اروند در رده بندی این بازی ها مقابل تیم چابهار به پیروزی رسید و با کسب نتیجه دو بر یک مقام سوم این بازی ها را از آن خود کرد.

ادیبی افزود: مقام اول این مسابقات از آن تیم قشم بود که توانست با شکست تیم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بر سکوی اول بنشیند.

کد مطلب 2237127

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