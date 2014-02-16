تکنوازی 30 هنرمند رشته های مختلف موسیقی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از جشنواره موسیقی سنتی فجر استان همدان صبح یکشنبه در حالی برگزار شد که بنظر می رسید با توجه به استقبال چشمگیری که شب گذشته از اجرای کنسرت های گروه های موسیقی استان در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی بعمل آمده بود نسبت به روز قبل علاقمندان بیشتری برای تماشای اجراهای تکنوازی هنرمندان در این سالن حضور داشته باشند اما این چنین نبود و فقط تعداد افراد محدودی که آنهم بیشتر خانواده و نزدیکان شرکت کنندگان در بخش مسابقه بودند، در محل حضور داشتند.

این امر نشان دهنده میزان استقبال عمومی اجراهای گروهی در مقابل تکنوازی همچنین زمان نامناسب برگزاری آن است که بالطبع افراد بیشماری علی الخصوص دانشجویان و دانش آموزان با توجه به حضور در کلاس های درس امکان استفاده از این اتفاق مهم فرهنگی هنری استان را ندارند البته به گفته افراد آگاه در این حوزه نباید از توزیع بلیط رایگان بیش از حد ظرفیت سالن نیز غافل شد.

در اولین روز این جشنواره که با سخنرانی و خیر مقدم سیاوش دیهیمی همراه بود تعداد 25 نفر از هنرمندان موسیقی استان در بخش های مختلف تک نوازی اجرا داشتند.

مسئول انجمن موسیقی همدان در حاشیه این مراسم در گفتگو با مهر اظهار داشت: در دومین روز جشنواره سنتی امسال 30 نفر شرکت کننده در بخش تکنوازی و سه گروه موسیقی سنتی استان خواهیم داشت.

سیاوش دیهیمی گفت: در صبح روز دوم و در بخش تکنوازی دف 4 نفر، در تکنوازی کمانچه سنتور 9 نفر، 5 نفر در آواز ، 5 نفر در تکنوازی سه تار و 7 نفر نیز در تکنوازی تنبور حضور داشته و زیر نظر اساتید و داوران جشنواره به اجرای برنامه خویش پرداختند.

وی با بیان اینکه شب گذشته استقبال بسیار خوبی از اجراهای گروه های موسیقی استان بعمل آمد، افزود: گروه « مهر » از نهاوند ، « بیداد» از ملایر و « پرند » از همدان نیز از ساعت 18 و 30 دقیقه امروز(یکشنبه) در بخش رقابتی گروه نوازی به اجرا خواهند پرداخت.

این پیشکسوت موسیقی همدان ضمن بیان اینکه طبق برنامه اعلام شده صبح روز دوشنبه (فردا) اجرای برنامه نخواهیم داشت، اظهار داشت: مراسم اختتامیه جشنواره شانزدهم از ساعت 18 و 30 دقیقه فردا با برگزاری برنامه های جنبی که با اجرای گروه های موسیقی « نوا» از همدان و «تنبک نوازان » تویسرکان همراه است، برگزار خواهد شد.