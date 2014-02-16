علل افزایش طلاق هاي زودهنگام در بین جوانان باید بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اژدر علمی صبح یکشنبه در جلسه ازدواج آسان این شهرستان اظهار داشت: علت بالا رفتن سن ازدواج در جامعه صرف مساله اقتصادي نیست، بلکه در این میان عدم تمایل خود جوانان به امر ازدواج نیز عامل بسیار مهمی در پایین آمدن میزان ازدواج در جامعه شده است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه مسئولان وظیفه دارند، زمینه ترویج فرهنگ ازدواج آسان را در بین مردم فراهم کنند اما خود جوانان و خانواده ها نیز باید برای تحقق ازدواج آسان قدم بردارند.

علمی با اشاره به تاکید دین اسلام بر ازدواج آسان گفت: ازدواج پیش از اینکه بعد مادي وجسمانی به خود بگیرد، مساله اي معنوي براي تکامل بشریت بوده و دین مبین اسلام در همه مراحل ازدواج، برنامه هاي مشخصی دارد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ورود ماهواره به خانه ها گفت: رسانه هاي خارجی با ساخت و پخش فیلم هاي ضد اسلامی و ضد شیعی و همچنین تبلیغات رسانه اي از پیش برنامه ریزي شده، در صدد منحرف کردن جوانان و نوجوانان ما هستند که باید در برابر نقشه هاي آنان هوشیار بود.

فرماندار عجب شیر ادامه داد: در صورتی که با بالا رفتن سن ازدواج در بین جوانان روبرو شویم شاهد هرگونه فساد اجتماعی و فحشا در جامعه خواهیم بود و به همین دلیل ضرورت دارد عوامل بالارفتن سن ازدواج و افزایش طلاق های زودهنگام بررسی شوند.