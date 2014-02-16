اولین مرکزمددکاری اجتماعی در شهرستان سامان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه اولین کلینیک مددکار اجتماعی با حضور فرماندار و مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.

رئیس بهزیستی شهرستان سامان در این مراسم با اشاره به افتتاح اولین کلینک اجتماعی توسط بخش خصوصی در این شهرستان، اظهار داشت: در حال حاضر 80 درصد فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار شده است.

صدیقه عسگری با بیان اینکه باید از پتانسیل ها و منابع بخش خصوصی استفاده شود، بیان داشت: این کیلینیک در راستای کاهش تصدعی گری دولت و افزایش خدمات اجتماعی است.

وی با اشاره بر اینکه در این شهرستان 60 پرونده زنان سرپرست خانوار، 20 نفر ایتام، 30 نفر دو قلو و سه قلو وجود دارد، بیان داشت: تمامی این پرونده ها که حدود 250 نفر است به این بخش در راستای ارائه خدمات بهتر به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی با با بیان اینکه در این کیلینک وضعیت تحصیلی، مسائل مربوط به خانواده ، مشاوره و ... صورت می گیرد، اذعان داشت: در این شهرستان آسیب های از قبیل کودک آزاری ، همسر آزاری و ... نهفته است.

عسگری با اشاره بر اینکه هدف اصلی این کیلینک ایجاد رفاه نسبی در خانواده ها است، بیان داشت: ارگان بهزسیتی به تنهایی قادربه ارائه خدمات به جامعه هدف نیست و همکاری همه ارگان ها در این شهرستان برای جامعه هدف مورد نیاز است.

تربیت اسلامی و اعتقادات اسلامی در مهدکودکهای استان نهادینه شده است

معاون مددکاری اجتماعی اداره کل بهزیستی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه کلینک های مددکاری اجتماعی به متخصین مددکار اجتماعی اعطا می شود، بیان داشت: دید کیلینک نباید تنها به جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی باشد بلکه باید به تمامی آحاد جامعه خدمات رسانی صورت گیرد.

نجفی با بیان اینکه در این کیلنیک باید یک دید تخصصی داشته و در این شهرستان کارگاه آموزشی، سمینار ها و ... را برگزار کند، بیان داشت: در سطح استان توصیه های که به مهد کودک های داریم این است که تربیت اسلامی و اعتقادات اسلامی باشد.

وی با اشاره بر اینکه نونهالان آینده سازان مملکت هستند و زمینه ساز تفکر نونهالان در این سن باید صورت گیرد، بیان داشت: توسعه خدمات اجتماعی باید سرلوحه فعالیت همه ارگان ها قرار گیرد.