به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از نیمی از این اثر آموزشی هزار صفحه‌ای که خلق رمان را به سه بخش مجزای پیش از نگارش، هنگام نگارش و بعد از نگارش تقسیم کرده، آماده شده و قرار است آن را برای چاپ به انتشارات عصر داستان بسپارد.

مقدمات رمان‌نویسی، انگیزه، استعداد، ویژگی‌های رمان‌نویس، مدیریت زمان، ابزارهای نگارش، طرح رمان و ساختار آن و عوامل کشش و الگو، بخش‌هایی از کتاب «رمان نویسی در وقت اضافه» را تشکیل می‌دهد.

به گفته سلیمانی، ارتباط 30 ساله او با داستان‌نویسی، به‌خصوص رمان و ترجمه حدود 50 اثر و تشکیل کلاس‌های آموزش باعث شده تصمیم به نوشتن این کتاب آموزشی بگیرد که هدف آن یاد دادن رمان‌نویسی است.

مؤلف «رمان‌نویسی در وقت اضافه» معتقد است افراد زیادی علاقمند به نوشتن رمان هستند، اما جای کتاب آموزشی جامع در این زمینه که به همه سوالات نویسنده جواب بدهد، خالی است. سلیمانی این کتاب را وسیله‌ای برای نویسندگان مبتدی می‌خواند تا اشتباهات نویسندگانی که به طور فطری می‌نویسند را تکرار نکنند.