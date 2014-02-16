به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری صبح امروز در نشست خبری که درمحل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص بازنگري و اصلاح قانون تشكيل هيات هاي اُمناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي برگزار شد، گفت: یکی از مشکلاتی که در قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها وجود دارد این است که وزیر باید در تمام جلسات هیات امنا حضور داشته باشد اما وی به دلیل به حجم بالای دانشگاه ها و موسسات نمی تواند در تمام این جلسات حاضر شود به طوریکه وزارت بهداشت یک قائم مقام تعیین کرد تا در جلسات حاضر شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصویب کرد یک جلسه با حضور وزیر و مابقی بدون حضو وزیر باشد.

دبیر هیات عالی جذب هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر بخواهیم در افق 1404 به جایگاه اول علمی و فناوری دست یابیم باید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سکان دار این مساله باشند.

وی تاکید کرد: باید برنامه ریزی کرد تا هیات امنای دانشگاهها به سمت چابکی و هدفمندی حرکت کنند.