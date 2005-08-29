ارزش مسئوليت، تلاش براي رضايت خدا و مردم است // توان علمي ايران، بزرگترين وحشت استكبار جهاني است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر جعفر توفيقي با بيان اين مطلب افزود : امروز خوشحالم كه مسئوليت سنگين وزارت علوم را از دوش خود به زمين مي گذارم. البته مسئوليت علمي تدريس و تحقيق را هرگز رها نخواهم كرد. سبك و سنگين بودن مسئوليت ها به عناوين نيست. سبك و سنگين بودن مسئوليت ها به تلاش براي رضايت مردم و خداست. چه بسا كار و فعاليت يك معلم و استاد از يك وزير هم مهم تر و حياتي تر باشد.

وي تصريح كرد : وظيفه خود مي دانم به بسياري از الهامات و فرمايشات رهبر كبير انقلاب و مقام معظم رهبري در تربيت نيروي انساني جامه عمل پوشانده شده است. فعاليت هاي علمي و تحقيقات توسعه اي و بنيادي نويدبخش دستاوردهاي علمي بسيار زيادي است كه كشور مي تواند به آن اتكا كند.

توفيقي يادآور شد : وحشت استكبار جهاني نيز همين مسئله است. آنها قطعا از توان علمي كشور و حضور جوانان با استعداد ايران كه امروز در عرصه هاي علمي فعالند وحشت دارند و اين را مانع بزرگي براي خود مي پندارند.

وي افزود : كارآمدي نظام علمي كشور روز به روز افزايش مي يابد و پاسخ گويي بيشتر مي شود. ما در آينده نيز شاهد تحولات گسترده و عظيمي در نظام علمي و فني كشور خواهيم بود. جوانان ما نشان داده اند كه از چه استعداد بالايي برخوردارند.

توفيقي تصريح كرد : از رهبر معظم انقلاب اسلامي تشكر مي كنم كه بزرگترين پشتوانه توسعه علمي كشور بودند. ايشان هميشه از دستاوردهاي مثبت نظام علمي كشور ياد مي كردند و به هر طريق حمايت مي نمودند. اگر هم مشكلي بود به نحوي تذكر مي دادند.

وي از خاتمي نيز تقدير كرد و افزود : در دوران رياست جمهوري خاتمي توسعه علمي كشور گسترش قابل توجهي يافت و هميشه و هميشه آقاي خاتمي از توسعه علمي كشور و دانشگاه ها حمايت مي كردند. فضاي موفق جامعه علمي امروز، مديون حمايت ها و تلاش هاي آقاي خاتمي است.

توفيقي خاطرنشان كرد : از حجت الاسلام قمي رئيس نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها نيز تقدير و تشكر مي كنم. نهاد نمايندگي ولي فقيه در حمايت از دانشگاه ها و توسعه فرهنگي و علمي دانشگاه ها نقش بسزايي ايفا نمود.

وي در پايان از دكتر زاهدي به دليل تدارك چنين مراسمي تقدير كرد و افزود : اميدوارم و اطمينان دارم دكتر زاهدي با درايت و دانش بالاي خود وزارت علوم را در مسير رشد و تعالي سوق خواهد داد.