به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری آثار و تولیدات دانشجویی فرهنگ و هنر که به همت مرکز علمی کاربردی واحد 2 خراسان رضوی برگزار می شود صبح امروز یکشنبه 27 بهمن ماه برپا شد. در این نشست رسانه ای حمید شاه آبادی مشاور هنری وزیر ارشاد و رییس موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر، شاهین فرزانه دبیر علمی و زهرا احمدیان دبیر اجرایی جشنواره حضور داشتند.

در ابتدای این نشست شاه آبادی درباره برگزاری این جشنواره توضیح داد: این جشنواره تلاش می کند با درپیش گرفتن سیاست مهارت ورزی و رویکرد اشتغال محوری پلی بزند بین مراکز آکادمیک و بازار کار. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به همه افرادی که در حوزه فرهنگ و هنر کسب دانش می کنند احساس تکلیف می کند.

وی افزود: در برپایی این جشنواره به دنبال این هستیم تا شرایطی را برای افرادی که در حوزه فرهنگ و هنر تحصیل می کنند فراهم کنیم تا بتوانند جذب بازار کار شوند. باید به این نکته توجه کنیم که دانشجویان یک عنصر سربار نیستند بلکه افرادی کار آفرین هستند. در موسسات آموزش عالی، وزارت ارشاد تلاش می کند ابتدا مشاغل موجود در فرهنگ و هنر را شناسایی کند سپس با توجه به این مشاغل و متناسب با آنها رشته هایی را در مراکز آموزش عالی تعریف کند و مهارت های مورد نیاز را به دانشجویان آموزش دهد. به همین جهت درسهای کارورزی از دروس اصلی این موسسه هستند.

شاه آبادی با اشاره به برگزاری این جشنواره به همت واحد 2 خراسان رضوی توضیح داد: این واحد یکی از 97 مرکز آموزش عالی موسسه علمی کاربردی است و در برپایی این جشنواره با ما همکاری دارد. در این جشنواره قرار است تولیدات دانشجویان قبل از عید در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عرضه و در معرض فروش گذاشته شود.

وی درباره بخش های مختلف این جشنواره عنوان کرد: معماری، گرافیک، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، موسیقی و مد و لباس از جمله بخش های مختلف این جشنواره هستند که در کنارشان حوزه های پژوهشی با ارائه مقاله و برپایی کارگاه های تخصصی معماری، گرافیک، موسیقی و تصویر فعال هستند.

مشاور هنری وزیر ارشاد متذکر شد: در استانهای مختلف نیز بخش های جنبی جشنواره فعال هستند و در همین راستا استان بوشهر در اولین روز جشنواره، استان گیلان در دومین روز، سومین روز در کرمانشاه، چهارمین روز در استان هرمزگان، پنجمین روز در شهرستان کوه دشت استان چهارمحال و بختیاری و در آخرین روز بخشهای جشنبی جشنواره در سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

شاه آبادی بیان کرد: این جشنواره فرصتی برای ارائه توان هنری و فرهنگی دانشجویان فراهم می کند. بنابراین بخش مهم جشنواره به معرفی کار و نمایش توانمندی دانشجویان اختصاص دارد نه لزوما فروش فیزیکال آنها. در واقع در این جشنواره محوریت با ارائه آثار و فروش آنها برای سنجیدن توان دانشجویان است بنابراین جشنواره رقابتی برگزار نمی شود.

وی درباره اطلاع رسانی که برای این جشنواره شده است گفت: خود جریان دانشجویی و و دانشجویان در حال تحصیل در این مراکز مهمترین جامعه آماری ما هستند که از این نمایشگاه دیدن می کنند. همچنین مخاطبین مرتبط با مشاغل و اداره کل وزارت ارشاد استانها نیز از این تولیدات دیدن خواهند کرد و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها انجام خواهد شد. همچننی اتاق تعاون که زیر مجموعه وزارت تعاون است همکار جدی ما در برگزاری این جشنواره خواهد بود.

در ادامه نشست شاهین فرزانه دبیر علمی جشنواره با اشاره به کارگاه های آموزشی این رویداد گفت: تلاش کردیم در بخش کارگاه های تخصصی آموزشی از کارآفرینان این حوزه ها و افراد متخصص بهره بگیریم. به عنوان نمونه در بخش موسیقی نادر مشایخی به هنرجویان آموزش داده و در بخش تصویر نیز قرار است از کارگردان های شناخته شده ای بهره ببریم.

زهرا احمدیان دبیر اجرایی جشنواره نیز توضیح داد: برگزاری این جشنواره با چشم انداز ترسیم فرصت شغلی مناسب برای دانشجویان و معرفی کار آفرینان برتر شکل گرفته است. همچنین در برپایی این رویداد صاحبان مشاغل با ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگ و هنر ما آشنا می شوند.

در انتهای این جلسه نیز از پوستر نخستین جشنواره دانشجویی فرهنگ و هنر رونمایی شد. این جشنواره از 10 تا 17 اسفند ماه در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.