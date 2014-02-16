به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید توکلی بینا در بازدید شهردار منطقه سه قم از پروژه فاضلاب بهره‌مند از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در منطقه نیروگاه قم گفت: اجرای شبکه فاضلاب در این منطقه به منظور بهبود محیط زیست و ارتقا شاخص های بهداشتی جزو اولویت های کاری ما است.

وی اجرای شبکه فاضلاب در مناطق کم برخوردار 2، 3 و 6 شهری را یک فرصت اجتماعی و زیست محیطی هم برای شرکت آب و فاضلاب هم برای مردم این مناطق دانست و ابراز داشت: افتخار می کنیم در راستای خدمت به مردم این مناطق گام برمی داریم و امیدواریم هر چه زودتر شهروندان این مناطق ثمره این تلاش ها را ببینند.

مدیرعامل شرکت آبفای قم در ادامه سخنان خود از همکاری و تعامل شورای شهر، شهرداری مرکز و شهرداری منطقه سه قم در اجرای شبکه های فاضلاب قدردانی کرد و ابراز داشت: سعی ما این است که پروژه را در زمان بندی خود به پایان برسانیم که در این زمینه همچنان نیازمند تعامل شهرداری منطقه هستیم.

آماده هرگونه همکاری با آبفا برای اجرای شبکه های فاضلاب هستیم

شهردار منطقه سه قم نیز در این بازدید با تحسین نظم، انضباط و ایمنی پروژه فاضلاب در این منطقه اظهار داشت: ما در اجرای این پروژه همراه شرکت آب و فاضلاب خواهیم بود زیرا معتقد به کارهای زیربنایی هستیم.

وی اجرای شبکه های فاضلاب را جزو زیرساخت های شهر دانست و یادآور شد: این زیرساخت های شهر است که زمینه آبادانی شهر و رفاه شهروندان را فراهم می آورد.

مهندس خدایی با تاکید بر اینکه اینگونه پروژه ها می تواند در ارتقا فرهنگ زندگی مردم نیز تاثیرگذار باشد، گفت: ما آماده هر گونه همکاری با شرکت آب و فاضلاب هستیم تا پروژه فاضلاب این منطقه طبق برنامه زمان بندی و با نظم و آراستگی و بدون ایجاد مزاحمت برای مردم به اتمام برسد.

وی همچنین خواستار نصب پیام های فرهنگی در طول مسیر اجرای پروژه به منظور اطلاع رسانی به شهروندان و تلطیف فضای عمومی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب و شهردار منطقه سه قم را در این بازدید مهندس بختیاری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم، مهندس فراهانی معاون برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب، مهندس رسولی مدیر اجرای پروژه های فاضلاب بهره مند از تسهیلات بانک توسعه اسلامی و... همراهی می کردند.