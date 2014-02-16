گیلان مرکز ثقل صید و صیادی در شمال کشور/ توان اجرایی استان برای حفاظت از رودخانه ها کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در گیلان شش هزار و 600 نفر صیاد در بخش های مختلف صید و صیادی فعالیت دارند، این استان دارای 52 شرکت صیادی فعال است که چهار هزار نفر صیاد در این شرکت ها عضو هستند.

بر اساس طرح جامع صید و صیادی خزر قرار بود با آغاز برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور به تدریج و متناسب با بودجه های سنواتی تعدادی از تعاونی های صید پره استان به نصف کاهش پیدا کند. حال سئوال اینکه برنامه پنجم توسعه به نیمه راه رسیده است هم اکنون اهداف مورد تعیین در این طرح چه وضعیتی دارد؟

اجرای طرح جامع صید و صیادی از مصوبات هیئت دولت در سال 1387 است

مدیرکل شیلات گیلان در این خصوص با بیان اینکه اجرای طرح جامع صید و صیادی از مصوبات هیئت دولت در سال 1387 است، گفت: بحث طرح تعدیل و ساماندهی که یکی از هشت بند این مصوبه هست که از سال 1390 آغاز و تاکنون هفت میلیارد تومان اعتبار در این بخش جذب شده است.

حجت سعیدی از تعدیل پنج شرکت تعاونی صید پره با 400 نفر صیاد خبر داد و افزود: در گیلان 33 شرکت تعاونی صید و صیادی وجود دارد که باید این شرکت ها ساماندهی شوند.

وی اذعان داشت: اعضای این شرکت ها باید تا سقف 55 نفر تثبیت تا میزان صید صیادان اقتصاد شود.

مدیرکل شیلات گیلان از تعطیلی 14 شرکت صیادی پره در استان خبر داد و افزود: تکلیف این شرکت ها باید در طرح جامع مشخص شود.

وی در ادامه از پیش بینی 25 میلیارد تومان اعتبار برای این بخش طی سال جاری اشاره و اظهار امیدواری کرد: پیش بینی مزبور به تخصیص برسد و با جذب این میزان اعتبار تعدادی از شرکت ها که در اولویت کار شیلات هستند بحث تعدیل و ساماندهی شرکت ها آغاز شود.

سعیدی تاکید کرد: شرکت های که تعطیل هستند صیادان عضو این شرکت ها هیچ گونه صیدی در سال ندارند.

وی گفت: تعطیلی این شرکت ها به دلیل پیش روی آب دریا، کاهش صید و غیره بوده است که باید حق و حقوق اعضا پراخت و از چرخه صید خارج شوند.

مدیرکل شیلات گیلان افزود: تعدادی از شرکت های صید پره اعضایشان زیاد است باید ساماندهی و تعداد شان کاهش پیدا کند.

وی اظهارداشت: این شرکت ها به جای فعالیت در یک عرصه باید به چند نوع فعالیت بپردازند تا ضمن افزایش درآمد به جایگاه اقتصادی مطلوب دست پیدا کنند.

بدون شک یکی از مباحثی که در فصل صید هر سال یادآوری و در خصوص این مهم گفتگوهای زیادی نیز می شود، مشکل بیمه صیادان گیلانی است. حال سئوال اینکه آخرین تلاش ها برای رفع این مشکل صیادان به کجا رسیده است؟

پرداخت حق بیمه صیادان باید به 17 درصد کاهش یابد

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی می گوید: متولی این بخش سازمان تامین اجتماعی است اما شیلات نیز پیگیری های خود را در این زمینه انجام می دهد.

حسن خسته بند افزود: هم اکنون حق بیمه ای که صیادان می پردازند 27 درصد است، 10 درصد این بیمه باید کاهش پیدا کند و به 17 درصد برسد.

وی اظهارداشت: پرداخت حق بیمه 17 درصدی صیادان به تصویب رسیده است اما متاسفانه برای صیادانی که جدید الورود هستند.

نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: صیادان قدیمی مشمول این طرح نبوده بنابراین باید طرح مزبور اصلاح شود چون مشاغل صید و صیادی در استان های شمالی پیشینه قدیمی دارد.

به یقین آلودگی رودخانه ها و در نتیجه تخریب مکان های طبیعی زادآوری ماهیان استخوانی تهدیدی برای حیات ماهیان استخوانی دریای خزر و در نتیجه کاهش صید به شمار می رود.

حال سئوال اینکه چقدر شیلات با دستگاه ها و سازمان های ذیربط برای رفع این مشکل و دست کم کاهش آن در تعامل هست؟

مدیرکل شیلات گیلان ضمن تشکر از فرمانداران نوار ساحلی، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس مرزبانی و یگان حفاظت از منابع آبزیان شیلات گفت: گیلان دارای 55 رشته رودخانه است، بیشتر این رودخانه ها استعداد شیلاتی دارند.

سعیدی متذکر شد: رودخانه هایی که به دریای خزر مرتبط هستند در بحث زادآوری و تکثیر می توانند نقش موثری داشته باشند.

رودخانه ها شریان حیاتی دریای خزر هستند

مدیرکل شیلات گیلان گفت: متاسفانه این رودخانه ها با چالش های اساسی از قبیل آلودگی، برداشت بی رویه شن و ماسه، صید قاچاق و غیره مواجه هستند.

وی افزود: برای داشتن صید و صیادی مطلوب باید بستر مهاجرت ماهیان به رودخانه به منظور تکثیر طبیعی به درستی فراهم شود.

سعیدی ادامه داد: میزان بازماندگی در این بخش بسیار پائین است بنابراین رودخانه ها بایدبطور صحیح حفاظت و مدیریت شوند.

به هر حال گیلان دارای 55 رودخانه است اگر بطور متوسط هرکدام از این رودخانه ها 40 کیلومتر طول داشته باشند و برای هر 20 کیلومتر یک پاسگاه محیط بانی نیاز باشد در مجموع 110 پاسگاه نیاز است تا محیط زیست به نحو مطلوب از این 55 رشته رودخانه بطور صحیح از حیث صید غیر مجاز، عدم ریختن زباله، آلودگی رودخانه ها، برداشت بی رویه شن و ماسه حفاظت کند.

در ضمن باید به این 110 پاسگاه محیط بانی پنج منطقه حفاظت شده، پنج منطقه پناهگاه حیات وحش، یک پارک ملی، چهار اثر طبیعی - ملی و چهار منطقه شکار ممنوع اضافه کرد که خود این عرصه ها بسیار وسیع هستند که تعداد پاسگاه های محیط بانی مورد نیاز را به 176 پاسگاه می رساند، این در حالیکه هم اکنون 21 پاسگاه محیط بانی در سطح استان فعالیت دارد.

امکانات موجود برای حفاظت رودخانه ها کافی نیست برای رفع این نقیصه از حمایت های مردمی، همیاران محیط زیست و سازمان های مردم نهاد باید استفاده شود.

در خصوص برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه های گیلان نمی توان یک آمار مشخصی را ذکر کرد چون همواره در حال افزایش است.

مسئولیت حریم و حفظ بستر برعهده سازمان آب منطقه ای است ولی محیط زیست براساس وظایف نظارتی در هر نقطه تخلف و تخریبی را مشاهده کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

بحث این نیست که چقدر پرونده در سطح استان تشکیل شده است آنچه که در توان اجرایی استان هست متناسب با طول و عرض رودخانه ها و ارزش اکولوژیکی رودخانه ها نیست باید در این زمینه محیط زیست و شیلات بیشتر تقویت شوند.

شیلات تا فاصله 500 متری از مصب رودخانه ها طبق قانون وظیفه حفاظت دارد

شیلات تا فاصله 500 متری از مصب رودخانه ها طبق قانون اجرایی آئین نامه حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان وظیفه حفاظت دارد که این سازمان امکانات حفاظتی در این 55 مصب ندارند و عملا این حفاظت انجام نمی شود.

می طلبد شیلات نیز به لحاظ توان اجرایی و واحدهای مستقر در مصب ها تقویت شود تا رودخانه ها به وضعیت متعادل برسند.

بررسی ها نشان می دهد در نیمه نخست سال جاری 927 مورد پایش از تمامی واحدهای که بطور مستقیم و غیر مستقیم با رودخانه ها در ارتباط بودند اعم از برداشت شن و ماسه، دانه بندی شن و ماسه، واحدهای صنعتی و کارخانجات انجام گرفته که از این تعداد 38 مورد به پلمپ منجر شده است.

به اذعان کارشناسان شیلاتی خزر به تنهایی توان زادآوری ماهیان را ندارد و صید این دریا وابسته به تکثیر مصنوعی ماهیان استخوانی است حال سئوال اینکه این وابستگی تا چه زمانی باید ادامه داشته باشند.

مدیرکل شیلات گیلان در این زمینه گفت: تا زمانی که نتوان شرایط تکثیر طبیعی را برای آبزیان مهیا کرد وضعیت صید و صیادی در شمال کشور بهبود نخواهد یافت از اینرو این بخش باید مدیریت و حفاظت شود.

سعیدی افزود: بسیاری از محققان شیلاتی قائل به تکثیر مصنوعی زیاد نبوده بنابراین شیلات به جهت حفظ و پایداری مشاغل صید و صیادی در استان میزان تکثیر را افزایش می دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه در بحث تامین مولد گیلان در مدت سه سال اخیر به خودکفایی رسیده است، یادآورشد: حفاظت یک کلمه عام است همه باید حافظان خوبی برای منابع آبزیان باشند چرا که این منابع منحصر به یک نسل و دوره نیست.

به هر حال حفظ و پایداری مشاغل صید و صیادی در استان های شمالی به ویژه در گیلان به عنوان یک فرصت اشتغالزایی و رونق اقتصادی مطرح است بنابراین مسئولان باید حمایت همه جانبه از فعالان این بخش داشته باشند.