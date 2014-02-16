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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳

ساماندهی مسیر اصلی عبور مسافران از سمنان مورد تاکید قرار گرفت

ساماندهی مسیر اصلی عبور مسافران از سمنان مورد تاکید قرار گرفت

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دائمی سفر در شهرستان سمنان بر زیباسازی و ساماندهی مسیر اصلی عبور مسافران از شهر سمنان تاکید کرد و گفت: خدمت به مردم تبدیل به یکی از ارزش های مهم جامعه ایرانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح شنبه در جلسه برنامه ریزی نشست نوروزی شهرستان سمنان در محل فرمانداری، با اشاره به فرصت یک ماهه تا شروع سفر های نوروزی اظهار داشت: عبور مسافران و زائران از شهرستان فرصت بزرگی برای معرفی فرهنگ و سنن وارائه توانمندی های شهرستان است که باید بتوانیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.

وی ایجاد فضا و خاطره ای خوش برای مسافران و خانواده های آنان در سمنان را زمینه حضور و توقف و اسکان در سفرهای بعدی آنان دانست و گفت: زیبا سازی و نظافت عمومی شهر و حاشیه شهر سمنان باید مد نظر دستگاه های متولی قرار گیرد.

فرماندار شهرستان سمنان تصریح کرد: در زمینه ساماندهی زباله های شهری قبل از شروع مسافرت ها بویژه در مسیر اصلی عبور زائران و افزایش تولید زباله برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

سعدالدین، خدمت به زائران بارگاه رضوی را توفیقی الهی دانست و تصریح کرد: عبور بیش از 20 میلیون زائر از جاده های استان و شهرستان می تواند بستر تحولی بزرگ در حوزه اقتصادی و فرهنگ شهرستان داشته باشد.

وی توجه به ریز ترین نیازهای مسافران عبوری را نشان از توجه و احساس مسئولیت مسئولان به مسافران دانست و افزود: یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توجه به شخصیت و هویت ملت بزرگ ایران است.

فرماندار شهرستان سمنان ادامه داد: خدمت به مردم و بویژه خدمت به مسافران و زائران آستان قدس رضوی تبدیل به یکی از ارزش های مهم جامعه ایرانی شده است.

 در این جلسه مقرر شد در خصوص زیباسازی و فضاسازی لازم در شهر و ساماندهی حاشیه شهر سمنان اقدامات لازم از سوی دستگاه ها آغاز شود.

کد مطلب 2237157

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