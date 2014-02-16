به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، حلقه جین آستن که توسط کلی کلارکسون خواننده آمریکایی در سال 2012 در یک حراجی خریده شده بود، سرانجام با خرید دوباره از وی در خانه سابق جین آستن که اکنون در همپشایر به موزه بدل شده، به نمایش درآمد.

سال پیش وقتی این خواننده جوان تصمیم گرفت این حلقه فیروزه را با خود به آمریکا ببرد، وزیر فرهنگ بریتانیا مانع این کار شد و درخواست کرد تا این حلقه دوباره خریداری شود و در بریتانیا باقی بماند.

همان موقع موزه- خانه جین آستن شروع به جمع آوری کمک مالی کرد و سرانجام با تهیه مبلغی بیش از 152 هزار پوند، این حلقه را از خواننده آمریکایی خرید.

این موزه که در چاوتون در همپشایر واقع است، دو قطعه جواهر دیگر را نیز که به این نویسنده تعلق دارد، نگه داری می‌کند. آستن همین سه قطعه جواهر را داشت.

این حلقه با اوراق مستندی همراه است که توضیح می‌دهد چه تاریخچه‌ای دارد. برمبنای این اوراق پس از درگذشت جین آستن، خواهرش این حلقه را در اختیار داشت نگه داشت و بعد آن را به زنی که به نامزدی برادرش درآمد، بخشید.

آستن که بیشتر عمرش را در این خانه سپری کرد و 6 رمانش را در همین خانه نوشت، یکی از محبوبترین نویسندگان بریتانیایی است.

طرفداران این نویسنده سال پیش دویستمین سال انتشار رمان «غرور و تعصب» وی را جشن گرفتند و امسال نیز قرار است دویستمین سال انتشار «منسفیلد پارک» گرامی داشته شود.