200 کیلوگرم حشیش در قلعه گنج کشف شد/ دستگیری قاچاقچی سابقه دار

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سالاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اعتیاد را پدیده ای شوم برای اجتماع و خانواده ها دانست و تصریح کرد: این دامی است که دشمنان برای آلوده کردن جوانان گسترده اند.

وی بر لزوم فرهنگسازی در این زمینه تاکید کرد و گفت: خانواده ها باید بیش از پیش مراقب فرزندان خود باشند چرا که این بلای خانمان سوز می تواند آینده فردی را به تباهی بکشاند.

سالاری از تلاش های صورت گرفته توسط ماموران انتظامی و قضایی برای برخورد با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: به تازگی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قلعه گنج موفق به کشف 220 کیلوگرم مواد مخدر شامل 200 کیلوگرم حشیش و 20 کیلوگرم تریاک شدند.

دادستان عمومی و انقلاب قلعه گنج یادآور شد: این محموله مواد مخدر با هماهنگی دادستان در ایست و بازرسی محور کهنوج- قلعه گنج اکه در فضای خالی زیر صندلی های یک خودرو باری تعبیه شده بود، کشف شد.

وی راننده خودرو گفته شده را فردی سابقه دار دانست و افزود: همه مسئولان امنیتی و نظامی شهرستان قلعه گنج تمام توان خود را برای برخورد با قاچاقچیان به کار گرفته و در این خصوص بدون هیچ گونه اغماضی برابر قانون با خاطیان برخود می شود.

