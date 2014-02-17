جواد مجابی شاعر، نویسنده، نقاش، طنزپرداز و روزنامه‌نگار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چگونگی حضور خود در فیلم «بی‌در زمانی» توضیح داد: طبق صحبتی که کارگردان این فیلم با من داشته است قرار بر این شد که من در بخشی از فیلم، روایتم از چگونگی شکل‌گیری شعر «بر بام بم» را روایت کنم.

وی افزود: در این فیلم من باید به بیان خاطراتم در مورد شعر «بر بام بم» بپردازم و بگویم که چه شد که این شعر را سروده‌ام. این بخش نوعی خاطره‌گویی من از این داستان است که چگونه به این شعر رسیدم.

مجابی در پایان خاطرنشان کرد: در این فیلم که شروین پاشایی آن را کارگردانی خواهد کرد، کسری پاشایی بر قسمت‌هایی از شعر من آهنگ ساخته است و من نیز شعرم را بازخوانی خواهم کرد.

پروژه «بی درزمانی» با هدف ترویج معنای نوین صلح و فعالیت‌های بشردوستانه با حمایت جمعیت هلال‌احمر کشور و 50 هنرمند سرشناس ایرانی و غیرایرانی، 21 بهمن 92 تا 31 اردیبهشت 93 تولید خواهد شد.

محور اصلی فیلمنامه پروژه فیلم «بی‌در زمانی» شهر بم است که این فیلم که به کارگردانی شروین پاشایی و کسرا پاشایی تولید خواهد شد و جمعیت هلال‌احمر کشور و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز به عنوان حامی هنرمندان ملی – بین المللی در پروژه فیلم « بی در زمانی» مشارکت خواهند داشت.

«فیلم بی در زمانی» در محدوده نشتارود- عباس آباد در استان مازندران و با حضور هنرمندان سرشناس ایرانی و غیر ایرانی تولید شده و تا 31 اردیبهشت 93 در تالار وحدت به نمایش در خواهد آمد.

جواد مجابی شاعر، نقاش، محقق ادبی-هنری، روزنامه نگار، طنزپرداز و داستان نویس است.