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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرحهای اشتغالزایی مددجویان یاسوجی بازدید کرد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرحهای اشتغالزایی مددجویان یاسوجی بازدید کرد

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح های اشتغالزایی کمیته امداد در یاسوج بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن طائی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از این طرح ها با تقدیر از فعالیتهای کمیته امداد در توسعه اشتغال گفت: نحوه پرداخت تسهیلات و اجرای طرح های اشتغال مددجویان کمیته امداد نتیجه بخش است.

وی همچنین نظارت بر اجرا و تداوم طرح ها را ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: کمیته امداد در زمینه اشتغال گامهای موثری در کشور برداشته است.

طائی افزود: این اقدامات در راستای توانمندسازی مددجویان قابل تقدیر است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از طرح کیف و کفش چرم یکی از مددجویان کمیته امداد گفت: این طرح قابل رقابت با بازارهای خارجی است.

لزوم بازاریابی برای تولیدات مددجویان

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هم در این بازدید با ارائه گزارشی از عملکرد کمیته امداد استان در زمینه اشتغال، گفت: کمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان اقدامات موثری از جمله اجرای طرح های اشتغال زایی را در دستور کار دارد.

سیدغلامرضا متقی افزود: در همین راستا براساس توان، استعداد و ظرفیت مددجویان برای اجرای طرح های اشتغال، تسهیلات اشتغال زایی به آنها ارائه می شود.  

وی تصریح کرد: آموزش و سپس اجرای طرح های اشتغال بر اساس نیازسنجی هر منطقه و نظارت بر اجرا و تداوم طرح از مهمترین اقدامات کمیته امداد در راستای اشتغال مددجویان است.

این مسئول به انجام مشاوره و آموزش های لازم قبل از اجرای طرح و نظارت های مستمر بر طرح ها اشاره کرد و گفت: این مسئله ریسک پذیری طرح ها را به حداقل رسانده است.

متقی بازاریابی برای تولیدات مددجویان را ضروری دانست و بیان کرد:

در این راستا به دنبال ایجاد بسترهایی برای رقابت این تولیدات با سایر تولیدات مشابه هستیم.

کد مطلب 2237172

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