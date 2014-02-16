سرود "السلام ای شانلی رهبر" توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این سرود در دیدار مردم آذربایجان شرقی به مناسبت سالگرد قیام 29 بهمن تبریز اجرا می شود.

وی اضافه کرد: این سرود توسط هنرمندان حوزه هنری همخوانی شده و در قالب یک سی دی در اختیار مسئولان کاروان ها قرار داده شده است.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی گفت: این سرود که با " السلام ای شانلی رهبر/بیزلره مولا و سرور/ سن ولی امریمیزسن/ بیز سنه هر یئرده یاور/آقا آقا آقا- جانلار سنه فدا" آغاز می شود توسط محمد رنجی از شاعران مرتبط با حوزه هنری استان سروده شده است.

میلانی با تاکید بر اینکه سرود "السلام ای شانلی رهبر" برای دیدار با رهبری سروده شده است، خاطر نشان کرد: امیدواریم صدا و سیما نیز بتواند این همخوانی مردم تبریز را پوشش دهد تا این پیام به نحو احسن به گوش همه ملت ایران منتقل شود.