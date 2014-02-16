مرغدار استان سمنان مدير برتر واحد توليدی مرغ گوشتی در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با بررسی های به عمل آمده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، حسین گیلوری مرغدار گوشتی سطح یک از شهرستان گرمسار حائز این مقام در کشور شد و از سوی وزارت متبوع مورد تقدیر قرار گرفت.

وی در مورد فعالیت های برجسته و عوامل موفقیت گیلوری اظهار داشت: خلاقیت و ابتکار از جمله بکارگیری گرماتاب، تولید رادیاتور گرمایی، استفاده از لامپ های رشته ای با نور سبز (برای کاهش استرس در جوجه های گوشتی و کاهش مصرف برق) از مهمترین دلایل موفقیت و کسب این مقام بوده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: ضریب تبدیل 1.8 و درصد تلفات پایین، انجام چهار دوره پرورش در سال، استفاده از روش های ضد عفونی و تجهیزات مناسب برای ضد عفونی ماشین های ورودی مرغداری و استفاده از اتوماسیون تجهیزات (تهویه و گرمایشی) از جمله دلایل موفقیت و کسب این مقام بوده است.

مومن، تابلوی نمایش 2CO و ...، ثبت اطلاعات مربوط به مرغداری به صورت رایانه ای، عدم ورود کامیون های حمل نهاده ها به محوطه مرغداری، استفاده از دانخوری و آبخوری مدرن و انتقال دان و انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در مرغداری از دیگر دلایل موفقیت این مرغدار بوده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: گیلوری دارای یک واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 32 هزار قطعه در منطقه حاجی آباد شهرستان گرمسار است.