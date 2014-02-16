۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

«یرما» در شهرهای مختلف شعبه می‌زند/ برگزاری کارگاه بازیگری در شهرکرد

سرپرست گروه تئاتر «یرما» با اشاره به برگزاری کارگاه سه روزه «هدایت بازیگر و میزانسن» در شهرکرد از آغاز برنامه راه‌اندازی زیر گروه‌های «یرما» در شهرهای مختلف کشور خبر داد.

رضا گوران درباره برنامه برگزاری کارگاه‌های آموزشی گروه تئاتر «یرما» در شهرهای مختلف کشور به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش گروه «یرما» در اصفهان کارگاه سه روزه کارگردانی را برگزار کرد و قرار است از 30 بهمن تا 2 اسفندماه نیز کارگاه سه روزه «هدایت بازیگر و میزانسن» را در شهرکرد برگزار می‌کنیم. این دومین کارگاه آموزشی گروه «یرما» در شهرهای دیگر است و اسفندماه نیز کارگاهی دیگر در شهر اصفهان برگزار خواهیم کرد.

وی درباره وجود حمایت از گروه «یرما» برای برگزاری این کارگاه‌های آموزشی یادآور شد: مرکز هنرهای نمایشی طی دو کارگاه مدنظر هیچ حمایتی از ما نکرده است اما احتمال دارد از گروه دعوت‌کننده از ما در شهرکرد برای برگزاری کارگاه «هدایت بازیگر و میزانسن» حمایت کند.

این کارگردان تئاتر درباره احتمال تداوم برگزاری کارگاه‌های آموزشی گروه تئاتر «یرما» و هدف از برگزاری آن‌ها گفت: برگزاری این کارگاه‌ها در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. هدف‌مان این است که با تئاتری‌های مقیم شهرستان‌ها تماس بیشتری داشته باشیم و به نوعی از تهران تمرکززدایی کرده و تولیدات مشترکی با تئاتری‌های شهرهای مختلف کشور داشته باشیم.

گوران با اشاره به ارائه متدهای به‌روز در کارگاه‌های آموزشی گروه تئاتر «یرما» از برنامه ریزی برای راه‌اندازی زیرگروه‌های «یرما» در شهرهای مختلف کشور خبر داد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در شهرهای دیگر سرآغازی برای تشکیل زیرگروه‌های «یرما» است.



 

