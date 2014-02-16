صنعت گردشگری و هتلداری ایران در مسیر رشد و توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، این فعلان حوزه گردشگری کشور نگاه ویژه دولت به بخش صنعت گردشگری و هتلداری ، سیاست جدید دولت در تعامل با جهان ، افزایش سرمایه گذاری ها در بخش و همچین افزایش خدمات مختلف در مراکز توریستی کشور را از جمله عوامل رشد صنعت توریسیم ایران در سال هخای آینده بیان می کنند.



در سه روز گذشته از برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران، استقبال چشمگیری از این نمایشگاه بزرگ صورت گرفته است . در این مدت بسیاری از فعالان صنت توریسم کشور و سایر کشورهای جهان با حضور در نمایشگاه، از بخش های مختلف آن بازدید کردند. همچنین بسیاری از شهروندان نیز از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.



هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران با حضورچشمگیر شرکت های داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و 12 کشور اروپائی و آسیائی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برپا شده است.



دراین نمایشگاه 210 شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای ترکیه ، آلمان ، ایتالیا ، چین ، عراق ، تایلند ،اوکراین، مالزی ، اسپانیا ، قبرس ، رومانی و بلژیک حضور دارند و جدیدترین تجهیزات و خدمات مختلف صنعت گردشگری و هتلداری را ارائه کرده اند.



شرکت کنندگان در این نمایشگاه آخرین توانمندی ها و دستاوردهای خود را در انواع گروههای کالایی وخدماتی گردشگری، خدمات گردشگری الکترونیکی- شرکت های خدمات مسافرتی هوایی، دریایی، زمینی، ریلی- خطوط هوایی، پایانه های مسافری- توریسم سلامت- توریسم ورزشی- توریسم زیارتی- اکوتوریسم- بانکها- بیمه ها- سازمان های سیاحتی و گردشگری- اتحادیه ها و انجمن ها- آموزشگاه های مرتبط و دانشگاهها- نشریات تخصصی هتل ها و دهکده های توریستی- انواع تجهیزات سفری- موزه ها و کاخ موزه ها- رستوران ها و قهوه خانه های سنتی- گروههای نمایش های آئینی- سنتی- گروههای موسیقی محلی- صنایع دستی و نمادهای هویتی استان ها- سازمان ها و موسسات مرتبط با حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی را به نمایش گذاشتند.



نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران به عنوان رویداد رسمی گردشگری ایران در تقویم سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) به ثبت رسیده و مورد توجه بسیاری از سازمانها و مجامع گردشگری و هتلداری دنیا قرار گرفته است.



در هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران ؛ ده ها هتل و دفتر خدمات مسافرتی حضور دارند و برای تعطیلات سال نو و نوروز 93 خدمات مختلف رزرو بلیت ، هتل و به طورکلی بسته های مسافرتی را به صورت مجتمع و یکجا ارائه خواهند کرد لذا شهروندان می توانند با مراجعه با این نمایشگاه خدمات مختلف گردشگردی نوروز 93 را تهیه کنند.



هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران تا 27 بهمن ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقه مندان است.