به گزارش خبرگزاری مهر، این خواننده جوان موسیقی پاپ درباره اجرایش در جشنواره گفت: من و گروهم قصد داریم قطعاتی را که مردم پیش از این دوستشان داشته‌اند و برایشان خاطره‌انگیز است را اجرا کنیم.

او افزود: البته ما در این اجرا چند کار جدید را هم خواهیم خواند که یکی از آنها یک قطعه فولکلور به زبان آذری است. تا به حال این قطعه را در هیچ یک از اجراهایم نخوانده‌ام و قصد دارم برای نخستین بار آن را در جشنواره موسیقی فجر اجرا کنم.

این خواننده جوان ادامه داد: من دوست دارم همیشه در جشنواره موسیقی فجر اجرا داشته باشم. چون جشنواره بزرگترین و مهمترین رویداد موسیقایی کشورمان است و از طرف دیگر خاطره بسیار خوبی هم از آن دارم. من نخستین کنسرتم را 28 بهمن سال گذشته در این جشنواره اجرا کردم که از نظر کارشناسان به عنوان بهترین اجرا انتخاب شد. این خاطره خوب را هم از جشنواره دارم و هرگز فراموش نمی‌کنم.

او درباره بخش پاپ جشنواره گفت: خیلی حیف است که بخش پاپ رقابتی نباشد. اگر این اتفاق بیفتد گروه‌های پاپ تلاششان را بیشتر می کنند و سعی می‌کنند اجراهای خیلی بهتری به صحنه ببرند.

خواننده آلبوم موسیقی «دلت با منه» تصریح کرد: وقتی بحث رقابت به میان بیاید آن وقت بحث توانایی و تکنیک هم مطرح می‌شود. البته وقتی رقابت در میان باشد نمی‌توان فقط با رنگ صدا و یا ارتباط گرفتن با مردم اعلام موفقیت کرد چرا که نظرات کارشناسی حرف اول را می‌زند.

علیزاده با بیان اینکه اگر بخش پاپ رقابتی شود، از نخستین کسانی است که برای حضور در آن ثبت نام خواهد کرد،توضیح داد: من حتما در این بخش حاضر می‌شوم و به رقابت با دیگر گروه‌های پاپ می پردازم. برایم مهم نیست که حتما رتبه بیاورم، شرکت می‌کنم که خودم را آزمایش کنم.در هر صورت که ما فعلا در بخش جنبی جشنواره حضور داریم و سعی می‌کنیم در همین بخش اجرایی به مراتب قوی‌تر و متفاوت‌تر از کنسرت‌هایمان برای مردم و مخاطبان خوبمان داشته باشیم.

در این اجرا رهبر گروه امیر علیزاده است و نوازندگانی چون علی پور‌نگهبان (گیتار بیس)، سعید عباس‌پور (کیبورد)، محمد شعبانی (پرکاشن)، امیر غلامی (گیتار الکتریک)، بهمن میرزازاده (بوزوکی) و امیرحسین اویسی (درامز) علیزاده را همراهی می‌کنند. همچنین این گروه یک نوازنده مهمان هم دارد و جلیل حمیدی نوازنده دودوک در این کنسرت علیزاده و گروهش را همراهی می‌کند. حمیدی و گروهش پیش از این در سال های 74 و 75 برگزیده جشنواره موسیقی فجر بوده‌اند.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر تا یکم اسفند ادامه دارد.