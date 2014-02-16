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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار،

تور تهرانگردی ویژه شهروندان شرق تهران برگزار می شود

تور تهرانگردی ویژه شهروندان شرق تهران برگزار می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 از برگزاری تور تهرانگردی ویژه شهروندان این منطقه در آستانه نوروز 93 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی با اعلام این مطلب گفت: در این تور، شهروندان از جاذبه های تاریخی و اماکن فرهنگی باز دید می کنند.

وی با اشاره به باز دید از خانواده شهدای سطح منطقه افزود: همچنین به مناسبت آغاز سال جدید، و بر اساس یک سنت دیرینه و پسندیده، از خانواده شهدای سطح منطقه بازدید بعمل می آید و با اهداء شاخه گل به خانواده شهدای شرق تهران، یاد شهیدان را گرامی می داریم.

عبداللهی عنوان داشت:گردشگري ويژه ايتام، بازديد از از خانواده شهدا، توزيع بسته هاي فرهنگي، و... از ديگربرنامه هاي اجرایی در نوروز امسال است.

وی در ادامه گفت: به منظور رفاه حال مسافران نوروزي، بوستانهاي منطقه 8 جهت اسکان آنان نيز آماده سازی می شوند.

کد مطلب 2237191

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