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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۵

انفجار در قندهار افغانستان

انفجار در قندهار افغانستان

رسانه ها لحظاتی پیش از انفجار در شهر قندهار افغانستان و احتمال کشته شدن افراد زیادی در پی این انفجار خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا لحظاتی قبل گزارش داد که یک بمب در شهر قندهار در جنوب افغانستان منفجر شد و احتمال کشته شدن افراد بسیاری در پی این انفجار وجود دارد.

هنوز گزارشی درباره جزئیات این انفجار و عاملان آن منتشر نشده اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات و خروج نیروهای ناتو از افغانستان سرکردگان طالبان بر حملات خود افزوده اند.

کد مطلب 2237193

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