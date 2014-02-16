انفجار در قندهار افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا لحظاتی قبل گزارش داد که یک بمب در شهر قندهار در جنوب افغانستان منفجر شد و احتمال کشته شدن افراد بسیاری در پی این انفجار وجود دارد.



هنوز گزارشی درباره جزئیات این انفجار و عاملان آن منتشر نشده اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات و خروج نیروهای ناتو از افغانستان سرکردگان طالبان بر حملات خود افزوده اند.