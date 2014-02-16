میزان تزریق کتاب به کتابخانه های مازندران متناسب نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه کتابخانه های عمومی گفت: سالانه 150 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان توزیع می شود که سهم هر کتابخانه در استان حدود 15 هزار عنوان کتاب است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که سالانه حدود 70 هزار عنوان کتاب چاب و روانه بازار می شود و اگر یک سوم در حوزه های مورد نیاز کتابخانه توزیع شود، حدود 22 هزار عنوان کتاب است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر برای اینکه نیازهای روزمره مراجعان را پاسخ دهیم، از طریق شبکه طرح کتاب من، سعی داریم کتابهای روز را تامین و تزریق کنیم.

امامزاده به طرح ایستگاه مطالعه اشاره و اضافه کرد: حدود 23 ایستگاه مطالعه در استان به بهره برداری رسیدند و تاکنون 500 هزار جلد کتاب بین ایستگاهها توزیع شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران یادآور شد: این طرح روز به روز بیشتر مورد استقبال مردم قرار می گیرد و میزان برگشتی کتاب در حال حاضر در ایستگاههای مطالعه به 33 درصد رسیده ست.

وی دسترسی سهل و آسان مردم به کتاب و گام بلند برای ترویج فرهنگ مطالعه را از جمله اهداف اجرای طرح ایستگاه مطالعه بیان کرد.