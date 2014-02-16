به گزارش خبرگزاری مهر، عراق و افغانستان دو کشوری هستند که هیئت‌های اقتصادی آنان در اولين نمايشگاه بين المللي صنايع مفتولي ایران حضور یافتند و ضمن بازدید از سالن ها و غرفه های نمایشگاه ، با صاحبان صنعت مفتولی و صنایع وابسته به این بخش، وارد مذاکرات تجاری شدند.



در این مدت همچنین بسیاری از میدیران بخش های مختلف صنایع کشور نیز از اولين نمايشگاه بين المللي صنايع مفتولي بازدید کردند.



در این نمایشگاه، ده ها شرکت، کارخانه و واحدهای بزرگ تولیدی داخلی و خارجی، نوین ترین و جدیدترین تولیدات ، تجهیزات و خدمات این صنعت پایه و زیربنائی را در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران عرضه و به نمایش گذاشته اند.

در اولين نمايشگاه بين المللي صنايع مفتولي؛ انواع سيم و كابل با کاربری های مختلف برق و مخابرات ، انواع دستگاه‌ها ، تجهیزات و ماشين آلات توليد سيم و كابل ، انواع مواد خام اوليه (آلومينيم، مس، سيم فولادي)،ابزارهاي توليد، مواد عايق و روكش، انواع مفتول، انواع پروفیل و دیگر صنایع مرتبط با این حوزه عرضه و به نمایش عموم گذاشته شده است.



در این نمايشگاه که در فضایی بالغ بر 6 هزار متر مربع برگزار شده است ، علاوه بر ایران ، کشورهای ؛بلژیک، چین، آلمان ، ترکیه، تایوان و هند نیز حضوردارند و کالاها و صنایع این حوزه را ارائه کرده اند.



معرفی خلاقیت‌ ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنایع مفتولی کشور ، شناسایی و معرفی مشکلات ، موانع و نقاط ضعف موجود در این صنعت ، جلب حمایت سازمان های دولتی و خصوصی از این صنعت ، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری،اشتغال زایی و کارآفرینی،آشنایی دست اندرکاران با محصولات،نوآوری ها و پیشرفت های صنایع مفتولی روز دنیا و ایجاد زمینه رقابت سالم میان تولیدکنندگان داخلی برای ارتقاء کیفیت تولیدات ؛ مهمترین اهداف برگزاری اولين نمايشگاه بين المللي صنايع مفتولي، سيم و كابل، پروفيل و ماشین آلات وابسته است.



اوکراین ،روسیه ، آمریکا ، ترکیه ، آلمان ، ژاپن ، فرانسه و انگلستان ؛کشورهائی هستند که در آنها نمایشگاههای بین المللی صنایع مفتولی برگزار می شود اما در منطقه خاورمیانه، برای نخستین بار است که نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی برگزار می شود و برگزاری این نمایشگاه در جمهوری اسلامی ایران،نشانده رشد و توسعه این صنعت در کشورمان است.

کشورهای ترکیه ، بحرین و عربستان از نظر تکنولوژی و سرمایه گذاری رقیب جدی صنعت سیم و کابل کشور ما در منطقه محسوب می شوند.

صنايع مرتبط با سيم وكابل و صنايع مفتولي،يكي از مهمترين صنايع پايين دستي صنعت فولاد، مس و آلومينيم محسوب می شود و رشد روز افزون صنعت برق، الكترونيك، مخابرات و همچنين توسعه شبكه هاي مرتبط با اين صنايع موجب شده تا در دنيا و همچنين ايران ، بازار محصولات این صنعت ، هر روز افزایش یابد.



وجود ذخاير و معادن بزرگ مس و همچنین توسعه صنعت فولاد و آلومينيم در جمهوری اسلامی ایران ، زير ساخت هاي هستند که کشورمان را به يكي از سازندگان مهم و مطرح منطقه در عرصه صنعت سيم و كابل و صنايع مفتولي تبدیل کرده است.



برگزاری اولين نمايشگاه بين المللي صنايع مفتولي، سيم و كابل، پروفيل و ماشین آلات وابسته ، فرصتی است که ضمن نشان دادن پتانسيل هاي بالای این صنعت در ایران ،زمينه معرفي محصولات این صنعت را نیز برای کشور، فراهم خواهد کرد.