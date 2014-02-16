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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

کرامتی:

300 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان به اردوی راهیان نوراعزام می شوند

300 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان به اردوی راهیان نوراعزام می شوند

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان از اعزام 360 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه به اردوی معنوی راهیان نور به صورت ریلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کرامتی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه سمنان با اشاره به اعزام دانشجویان به راهیان نور گفت: دانشجویان خواهر در بازه زمانی 20 تا24 اسفند ماه و دانشجویان برادر 24 تا 28 اسفند ماه با هدف تجدید خاطره رشادت های رزمندگان درهشت سال دفاع مقدس، آشنایی با مناطق عملیاتی جنگی و تجدید عهد و پیمان با آرمان های والای شهیدان به این اردوی معنوی اعزام می شوند.

وی به مناطقی که دانشجویان از آنها بازدید خواهند کرد اشاره کرد و افزود: فکه، فتح المبین، اروند، شلمچه، والفجر 8، هویزه و طلائیه مقصد این دانشجویان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان همچنین برگزاری رزم شبانه، برپایی نمایشگاه کتاب و کتابخانه سیار در طول مسیر را از برنامه های جنبی این اردو عنوان کرد و اظهار داشت: همراه این دانشجویان روحانی، مداح و راوی دفاع مقدس هم اعزام خواهد شد.

کرامتی به مزایای این اردوی معنوی اشاره کرد و افزود: این اردو از ابعاد مختلف دارای اهمیت است و روحیه خودباوری، ایثارگری و تکیه بر توان ملی دانشجویان را ارتقاء می دهد.

وی ادامه داد: رشادتها و تلاش های جوانان دیروز که برای ایجاد آرامش و حفظ استقلال جمهوری اسلامی از خود گذشتگی کردند باعث شده امروز بنیاد دستاوردهای علمی و پژوهشی نظام بر آن بنا شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان در پایان خاطرنشان کرد: این اردو فرصت مناسبی برای ارتقاء دانشجویان در بخش های مختلف مهندسی رزمی، پزشکی و زمینه های مختلف علمی است.

کد مطلب 2237197

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