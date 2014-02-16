به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت بوک فر، اين نمايشگاه سه روزه كه یکی از بزرگ ترین و معتبرترین نمایشگاههای کتاب های قدیمی جهان محسوب ميشود علاقه مندان به کتاب ها و دست نوشته های قدیمی را به سوی غرفه های بیش از 200 کتابفروش از آمريكا و 33 کشور جهان جذب کرد.
یکی از ویژگیهای نمایشگاه کتاب های قدیمی امسال، شركت در طرحي براي بزرگداشت ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامهنویس مطرح و بنام انگلیسی در چهارصدو پنجاهمین سال تولد وی بود. در اين نمايشگاه، بخشی ویژه برای نمایش ماندگارترین جملات و اصطلاحاتی که شکسپیر در آثارش استفاده میکرد، به نمايش گذاشته شد .
کتابخانه کالج اسکریپز نيز کتابهای هنری را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار داد كه سير تحولشان نشان میدهد شکسپیر چگونه بر هنرمندان مدرن تأثیر گذاشته است. همه نسخه های چاپی و دست نوشتههای تاریخی و کتاب ها و آثار مرتبط با نمایشنامه های شکسپیر نیز در قالب اين طرح ارایه شد.
در اين رويداد فرهنگی همچنين یک ميزگرد درباره غذاهای دوره معاصر با شكسپير برپا شد. مایکل تامپسون از برگزارکنندگان این نمایشگاه در آمریکا، دراين باره گفت: به دلیل تاثیر شکسپیر بر ادبیات و هنر، نمی توانستیم به چهارصدو پنجاهمین سال تولد وی بی اعتنا باشیم پس برنامههایی ویژه برای اين نويسنده مطرح و نبوغ وی اختصاص دادیم.
در غرفه های مختلف چهلمین دوره اين نمايشگاه، از دست نوشته های کمیاب دوره قرون وسطی تا نسخه های دست نويس و كمياب نويسندگان معاصر در زمينههای مختلف از جمله ادبیات، هنر، علوم پزشکی، کتاب های کودکان، قانون و تجارت، ارایه شد و بخشی نيز به کتابهای غیرمعمول درباره سفر و گشت و گذار مانند نقشه های امريكا و ساير كشورهای جهان در دورههای مختلف اختصاص داشت. مجموعه ای از عکس های بسیار قدیمی و کمیاب حاصل تلاش هنرمندان صاحبنام قرن 16 تا 21 و همچنين کتابهایی که فنون چاپ در دوره های مختلف و تغییر و تحولات مراحل ساخت کتاب را نشان می داد نيز در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفت.
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