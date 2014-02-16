شصت و یکمین نمایشگاه هنرهای تجسمی شهرستان همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که شصت و یکمین نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان همدانی است همزمان با نمایشگاه آثار گرافیکی امیر سیم بخش در این مکان برپا شده و تا اول اسفند صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصر ها از ساعت 16 تا 18 میزبان علاقمندان خود خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: امیر سیم بخش فوق لیسانس گرافیک و خانم کهبدی لیسانس گرافیک هستند که آثارشان بسیار قوی و قابل تامل است.

علی مرادی نور ضمن تشکر از این هنرمندان که 84 اثر خود را به نمایش گذاشتند، گفت: هنرهای گرافیک و تصویرسازی هر دو از هنرهای جدید و روز جهان هستند و با توجه به تکنولوژی جهان امروز هنرهای گرافیک و تصویرسازی ناخواسته از طریق رسانهذ های جمعی حتی بعضی از سایر صنایع بطور مستقیم و غیر مستقیم وارد زندگی مردم شده است.

وی با بیان اینکه این هنر روز حتی در دکوراسیون منازل، مراکز خرید، اتومبیل ها و سایر اجناس و مکان هایی که در مسیر بعدی انسانها هستند جــلوه نمایی می کند، گفت: قسمتی از زیبایی بیرونی زندگی امروز بشریت مدیون گرافیک و تصویرسازی است.

وی افزود: این هنر می تواند با خلق زیبایی ها درون انسانها را نیز زیبا کند چون انسانها ذاتاً زیبایی را دوست دارند.