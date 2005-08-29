اولين قطار خود كششي از اتريش وارد كشور شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، راه آهن براي نوسازي ناوگان مسافري اقدام به خريد 20 مجموعه قطار خودكششي از شركت زيمنس اتريش كرده كه در نخستين مرحله يك دستگاه آن وارد بندر عباس شده و براي آماده سازي نهايي به شركت واگن سازي پارس اراك منتقل مي شود.

قرار است پنج دستگاه از اين قطارها از سوي شركت سازنده به راه آهن تحويل شود و 15 دستگاه ديگر با انتقال فناوري در شركت واگن پارس اراك ساخته مي شود.

اين گزارش مي افزايد: هر دستگاه خودكششي داراي چهار واگن با ظرفيت 250 نفر است.

اين نوع قطارها از فناوري پيشرفته و سرعت 160 كيلومتر برخوردار است و استفاده از آنها مي تواند در كاهش زمان سفر موثر باشد.