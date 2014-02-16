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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

گلستان میزبان جشنواره موسیقی فجر شد

گلستان میزبان جشنواره موسیقی فجر شد

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از 25 بهمن ماه با اجرای 10 اجرای موسیقایی در استان گلستان کار خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جشنواره موسیقی فجر در استان گلستان،  گروه‌های موسیقی  این استان از 25  تا 28 بهمن هر روز ساعت 18 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به صحنه می‌روند.

در روز اول و دوم جشنواره در این استان، گروه موسیقی نجوای کتول به سرپرستی محمدرضا برزگر از علی‌آباد کتول، گروه آداک به سرپرستی ابوذر اسماعیلی از گرگان و گروه  باوات به سرپرستی عیسی غفاری از تهران و گروه های مرزا عبدالله به سرپرستی میرزا عبدالله زنجانی از گرگان و باربد به سرپرستی کمیلی از گرگان به صحنه رفتند.

امروز یکشنبه 27 بهمن گروه پائیز به سرپرستی رحمان هوشیار، از کردستان عراق و گروه ملا نفس به سرپرستی حاج محمد ایری از بندر ترکمن به صحنه می‌روند.

جشنواره موسیقی فجر در استان گلستان با اجرای گروه هامون به سرپرستی محمد نوریو گروه آرام به سرپرستی سید جواد حسینی از علی آباد کتول و گروه پالیز به سرپرستی اسماعیل خادمی از گرگان به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 2237210

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