طرح مرتعداری استان سمنان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جلالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مساحت مراتع استان سمنان بر اساس ممیزی مراتع پنج میلیون و 500 هزار هکتار است افزود: با مطالعه پوشش گیاهی و بازبینی مراتع ممیزی شده، مساحت مراتع قابل تعلیف بیش از سه میلیون و 700 هزار هکتار برآورد شد.

وی با یادآوری این نکته که تاکنون تعداد 582 فقره طرح مرتعداری به مساحت دو میلیون و 300 هزار هکتار برای سه هزار و 354 خانوار تهیه و در کمیه فنی اداره کل به تصویب رسیده خاطر نشان کرد: سطحی معادل یک میلیون و 700 هزار هکتار آن به بهره برداران ذینفع واگذار و الباقی در دست اقدام است.

57 درصد مساحت استان را مراتع تشکیل می دهد

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی استان سمنان همچنین با تاکید بر این نکته که از سطح 9.7 ميليون هكتار وسعت استان، 5.5 ميليون هكتار يا 57 درصد مساحت استان را مراتع تشكيل مي دهد تصریح کرد: از این میزان سطحی معادل یک میلیون و 750 هزار هکتار به دلیل سنگلاخی و صخره ای، شیب بسیار بالا، اراضی مارنی و ... برای دام ها غیر قابل استفاده است.

جلالی طبقه بندی سطح مراتع استان سمنان از نظر وضعیت را بر اساس آخرین آمار اینگونه بیان کرد: بیش از 224 هزار هکتار مرتع خوب معادل 6.01 درصد، بیش از 580 هزار هکتار مرتع متوسط معادل 15.6 درصد و بیش از دو میلیون و 900 هزار هکتار مرتع فقیر تاخیلی فقیر معادل 78.4 درصد است.

وی با دسته بندی مراتع به مراتع علفی ییلاقی، مراتع بوته زار با وضعیت ضعیف و متوسط و مراتع قشلاقی و حاشیه کویر عنوان کرد: این مراتع در مجموع تولیدی بیش از 190 هزار تن علوفه خشک قابل بهره برداري مجاز و يا 106.15 تن T.D.Nعلوفه مجاز دارند.

یکی از عوامل انهدام مراتع، چرای بی رویه احشام است

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی استان سمنان میزان مراتع خوب متراکم استان را کمتر از 10 درصد اعلام کرد و اذعان داشت: سازمان جنگل‌ها، مراتعی را متراكم ذكر كرده كه داراي تاج پوشش بيش از 50 درصد هستند و بر اساس همين آمار، مراتع نيمه ‌متراكم که تاج پوشش آنها بين 25 تا 50 درصد و مراتع كم‌ تراكم با تاج پوشش كمتر از 25 درصد، را به خود اختصاص داده است.

جلالی با اشاره به علل تخریب و انهدام مراتع، یکی از عوامل انهدام را چرای بی رویه احشام دانست و ابراز داشت: عوامل طبیعی مانند آب و هوا، کمبود و نامنظم بودن بارندگی، گرما و تبخیر شدید، باد، اثر جنس و تركيبات زمين و شوري آب و خاك، كمبود يا فقدان آب آشاميدني و عدم دسترسي به برخي از مراتع از دیگر عوامل ایجاد این تخریب ها به شمار می رود.

وی با اشاره به این که براي به وجود آمدن مراتع خوب هواي معتدل و باران كافي لازم است و اين شرايط فقط در قسمت هاي محدودي از استان ما فراهم است اظهار داشت: سطح وسيعي از استان ما را مناطق خشك و بياباني تشكيل مي دهد كه در برخي از نقاط آن، متوسط بارندگي سالیانه حتي از 50 ميليمتر تجاوز نمي كند.

بارش باران با نوسانات کم در سطح بسیار محدودی از استان سمنان

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با تاکید بر اینکه در مناطق خشك و بياباني نه تنها ميزان بارندگي كم بلكه توزيع آن نيز نامناسب است ادامه داد: فقط در سطحي بسيار محدود از استان مثلا در مراتع شمال و شرق دیباج، منطقه مجن وتاش، مراتع رسم رودبار وچاشم و برخي نقاط مرتفع ديگر باران نسبتا با نوسانات کمتر و مي بارد.

جلالی عامل طبيعي دیگر فقر مراتع را گرما و تبخير شديد به خصوص در فصل تابستان دانست و گفت: در سطح وسيعي از مناطق خشك و همچنين مراتعي كه در نقاط پست واقع شده است، شدت گرما اغلب مانع از رشد و نمو بسياري از گياهان مي شود، شدت تبخير، آب قابل دسترس گياه را كاهش مي دهد و موجب پژمردگي و ركود فعاليتهاي حياتي بيشتر می شود.

وی، وزیدن بادهای شدید را دیگر فقر مراتع در مناطق خشك معرفی کرد و افزود: باد با از جا كندن خاك و تجمع آن در نقاط ديگر و همچنين بالا بردن شديد تبخير و ديگر تأثيرات، موجبات از بين رفتن گياهان و يا حداقل عدم رشد آنها را فراهم مي سازد.

عدم استفاده از مراتع با پوشش غنی و فاقد آب شرب دام موجب تخریب سایر مراتع می شود

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با یادآوری این نکته که اراضي كه سطح آنها را رسوبات تبخيري شور و گچي و ديگر سازندهاي نامناسب پوشانده است مانند سطح گنبدي نمكي در شهرستان گرمسار، اغلب از لحاظ پوشش گياهي فقير و يا به كلي فاقد پوشش گیاهی اند خاطرنشان کرد: در چنين خاك هاي فقط گياهان مقاوم به آهك و مي توانند، رشد و نمو داشته باشند.

جلالی در خاتمه با بیان این مطلب که مراتع يا قسمت هايي از آن به علت نداشتن آب يا راه کافی، و دور دست واقع شدن يا مورد استفاده قرار نمي گيرند يا خيلي كمتر از ظرفيتشان مورد چرا واقع مي شود تصریح کرد: عدم استفاده كامل از اين مراتع كه پوشش گياهي غني دارد ولي فاقد آب براي شرب دام هستند موجب مي شود مراتعي كه داراي آب و در فواصل نزديك به محل سكونت دامداران واقع شده اند مورد چراي بيش از حد دام قرار گرفته و تخريب و منهدم شوند.