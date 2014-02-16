300 مقاله به نشست علمی دانشجویی طلاب علوم دینی لرستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام فروتن نیا ظهر یکشنبه در حاشیه نشست برنامه ریزی نشست علمی دانشجویی طلاب علوم دینی لرستان گفت: این نشست در راستای ارتقای آگاهی های دینی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان خانواده کمیته امداد برگزار می شود.

وی محورهای فراخوان مقاله نویسی را گفتمان سازی مفهوم سبک زندگی دینی از منظر مقام معظم رهبری با عناوین کار و سبک زندگی دینی، خانواده و سبک زندگی دینی، علم آموزی و سبک زندگی دینی، اوقات فراغت و سبک زندگی دینی ،حماسه اقتصادی و سبک زندگی دینی و اتحاد ملی و انسجام اسلامی برشمرد.

فروتن نیا عنوان کرد: فراخوان این نشست در بین دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان لرستان اعلام شد که با استقبال خوب دانشجویان مواجه و تاکنون 300 مقاله به دبیرخانه برگزاری نشست ارسال شده است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پس از اجرای مراحل داوری و معرفی نفرات برتر، همایشی تحت عنوان علم و علم آموزی در تاریخ ششم اسفند ماه با حضور دانشجویان شرکت کننده در مسابقه مقاله نویسی برگزار می شود.

رئیس امور فرهنگی کمیته امداد استان لرستان اظهار داشت: این نشست با حضور مسئولین کشوری و استانی با هدف تعیین جایگاه علم و علم آموزی در آموزه های دینی، تبیین نقش علم در پیشرفت کشور، نقش علم در توانمند سازی فکری، شناسایی راهکارهای محو بیسوادی برگزار می شود.

وی عنوان کرد: برنامه های جانبی همچون برپایی نمایشگاه فعالیت های امداد در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، دینی، تجیلیل از آموزشیاران برتر کمیته امداد استان، اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقه مقاله نویسی در کنار این نشست برپا است.

فروتن نیا یادآور شد: هم اکنون بیش از هشت هزار و 500 دانشجو از خدمات فرهنگی تحصیلی کمیته امداد استان بهره مند هستند.