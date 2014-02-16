به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرایلی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهارکرد: فرهنگیان با مدرک لیسانس دارای گواهینامه و خودرو به صورت داوطلبانه، از پلیسان نامحسوس این اداره هستند.

وی با بیان این که اعضا، با آموزش دارای کارت ویژه بازرسی و دفترچه مخصوص ثبت تخلفات و تصادفها هستند، تصریح کرد: گزارش‌های این پلیس‌های نامحسوس در سیستم ما برای نظارت و پی گیری ثبت خواهد شد.

وی گفت: با توجه به افزایش درصد متقاضیان در صددیم این کارتها کشوری شوند.

ساماندهی سرویس مدارس در خراسان رضوی

وی با اشاره به این که ما وامدار آموزش و پرورش هستیم،اظهار داشت: همیاران پلیس با نهادینه ساختن فرهنگ ترافیک، در آینده رانندگان وظیفه شناس شهر خواهند بود.

رییس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: در ساماندهی سرویس مدارس، در کنار آموزش و پرورش با نظارت بر جذب رانندگان، امنیت اتومبیلها و نظارتهای انجام شده بر سرنشین اضافه، کمربند ایمنی وسرعت مجاز، تا کنون موردی مبنی بر تخلف به این نهاد گزارش نشده است.

حمید رضا گرایلی، تاکید کرد: نظارت آموزش و پرورش همچنین کنترل اجباری سرویسهای مدارس از سوی پلیس، که به صورت ماهانه ، دو تا سه نوبت انجام می شود، عامل بازدارنده تخلفات است.

اجرای طرح ایمن‌سازی جلوی مدارس

وی از طرح ایمن سازی جلوی مدارس سخن گفت و ابراز داشت: این اقدام با توجه به حاشیه خیابان‌ها و بزرگراه ها به مدد طرح گذربان مدرسه،آمده و در دو هفته نخست بازگشایی مدارس به صورت ضربتی با استقرار نیروهها از 6 و نیم تا هشت صبح، برای دانش آموزان و جامعه فرهنگیان آرامش خیال به همراه داشته است.

وی جلوگیری از حضور خرده فروشی‌های مواد مخدر و سی‌دی‌های غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و اطلاعات خبر داد و بیان کرد: مقابله با موتور سواران مزاحم به خصوص نزدیک دبیرستان‌های دخترانه از دیگر فعالیت‌های بازدارنده جرم توسط پلیس راهوردر همکاری با آموزش و پرورش است.

وی با بیان این که همیار پلیسان و فرهنگ یاران در طرح نوروزی نیز همکار پلیس بوده و خواهند بود، بیان کرد: تمام سازمانها و ادارات وظیفه دارند بدون هیچ منتی با آموزش و پرورش در ارتباط و همکاری کنند.

رییس پلیس راهور خراسان رضوی از آموزش و پرورش خواست تا مشکلات مدارس را در خصوص امنیت اجتماعی در اختیار این اداره برای مهندسی طرح‌ها یا حضور فیزیکی پلیس در آموزشگاه‌ها، ارائه کند.

اعطای 270 هزار حکم همیار پلیس به دانش آموزان ابتدایی

بر پایه همین خبر، رییس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این نشست ابراز داشت: تا کنون 270 هزار حکم همیار پلیس به دانش آموزان مقطع ابتدایی تقدیم شده و برای پلیس یاران نوجوان و جوان نیز کارت صادر شده است.

مریم احمدیان یزدی افزود: با برگزاری مسابقات و همایش‌های دو جانبه پلیس راهور و آموزش و پرورش،در فرهنگ سازی مقوله رانندگی صحیح،گام‌های بزرگی برداشته شده است.

چاپ کتاب خاطرات ترافیکی دانش آموزان

وی از چاپ کتاب خاطرات ترافیکی دانش آموزان و برگزاری مسابقه و نمایشگاه نقاشی و انشا نویسی دانش آموزان یاد کرد و گفت:40 هزار اثررسیده به دبیرخانه این جشنواره ،گواهی بر این ادعاست.

وی همچنین از همایش همیاران و فرهنگ یاران گفت و تعامل پلیس و مدرسه را مسبب ایجاد فرهنگ اجتماعی سالم دانست.