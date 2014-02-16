به گزارش خبرگزاری مهر، فرید فرخنده كیش با بیان اینكه سریال «دا» پروژه ای است كه از مدت ها پیش با توجه به حساسیت موضوع در دستور كار سازمان سینمایی قرار گرفته است گفت: نتیجه و حاصل آن فیلمنامه ای است كه همایون اسعدیان و مهدی شیرزاد مشغول نگارش آن هستند و امیدواریم تا اوایل سال آتی این پروژه وارد فاز تولید اثر شود.

وی در خصوص تعداد قسمت های مجموعه و مدت زمان هر بخش اظهار کرد: نگاه فعلی ما بر مبنای تولید یک مجموعه 26 قسمتی است. در این نگاه مدت زمان هر قسمت نیز 45 دقیقه در نظر گرفته شده است. تا كنون به جز همایون اسعدیان و مهدی شیرزاد به عنوان فیلمنامه نویس حضور منوچهر محمدی به عنوان تهیه كننده مجموعه قطعی شده است.

وی در ادامه افزود: نگاه تولیدی مجموعه بر این بود كه در كنار كتاب خانم حسینی نیم نگاهی بر تاریخچه مقاومت مردم خرمشهر و نیروهای مبارز در این شهر داشته باشیم كه نتیجه و حاصل آن فیلمنامه ای است كه همایون اسعدیان و مهدی شیرزاد مشغول نگارش آن هستند و امیدواریم تا اوایل سال آتی تصمیم گیری در خصوص نحوه تولید با تكیه بر حجم و گنجایش فضای اثر انجام شود.

مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره با بیان اینكه تولید این مجموعه با برآورد و پیش بینی هزینه ای كه خود حوزه بر عهده گرفته است، انجام خواهد شد، ادامه داد: در این بین اگر اسپانسرهای فرهنگی جهت مشاركت اعلام همكاری كنند، همراهی خواهیم كرد كه طبیعتا یكی از آنها می تواند سیمای جمهوری اسلامی ایران باشد.

فرخنده كیش با اشاره به یكی از اهداف سازمان سینمایی سوره، تاكید كرد: یكی از این اهداف تولید و گنجاندن فیلم هایی با معرفی شخصیت های ماندگار و اثرگذار در سبد فرهنگی خانواده است. نیاز جامعه فعلی ما كه آرام آرام از این فضا دور می شود؛ بیان رشادت های شخصیت هایی است كه طی مقاومت 8 ساله از خودگذشتگی های بسیاری داشتند. در این زمینه سازمان سینمایی سوره وظیفه خود می داند با تمركز بر این مهم، در كنار سایر تولیدات خود به تولید فیلم هایی بپردازد كه علاوه بر داشتن جذابیت های تصویری و هنری به لحاظ ارزشی و فرهنگی نیز حرفی برای گفتن دارند. امیدواریم با ایجاد جذابیت های لازم متناسب با موضوعات فرهنگی و مناسب ، مراجعه مجدد جامعه به رسانه سینما را داشته باشیم.

مجموعه تلویزیونی «دا» در خرمشهر و اطراف آن و همچنین لوكیشن و فضاهای طراحی شده تولید می‌شود. «دا»، در گویش كردی و لری به معنی مادر است و زهرا حسینی با انتخاب این عنوان سعی كرده به موضوع مقاومت مادران ایرانی در طول جنگ ایران و عراق بپردازد.

به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، كتاب «دا» مهم ترین و تأثیرگذارترین كتاب در زمینه خاطره‌ نگاری جنگ هشت ساله ایران و عراق محسوب می‌شود. این كتاب محصول انتشارات سوره مهر حوزه هنری است كه تا كنون با ترجمه های انگلیسی و اردو حضوری بین المللی در خارج از ایران داشته است.