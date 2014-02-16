مسابقات باشگاهی بوكس شهرستان دلفان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فردين باقري ظهر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: اين دوره از مسابقات در دو رده سني نوجوانان و جونان به مدت يک روز با همت شركت ايزوگام جوشن بام دلفان در مجموعه ورزشي شهيد عزيزپور برگزار شد.

وی افزود: در اين رقابت ها كه پنج تيم از باشگاههاي شهرستان و دهستان هاي تابعه و با نظارت قهرمانان و مدال آوراني چون مهدي جهاني، وحيد عزيزپور، صمد عزيزپور و همايون سالاري برگزار شد در پايان با مشخص شدن نفرات برتر و قهرماني تيم بوكس باشگاه شهيد مهرداد عزيزپور به كار خود پايان داد.

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان دلفان اظهار داشت: در اين دوره از مسابقات علي كرمي و مصطفي نامداري به عنوان برترين مربيان سال شهرستان، حامد كوراني و داريوش حسيني به عنوان بهترين داور مسابقات، ابراهيم خزايي فني ترين بوكسور و سعيد رضايي به عنوان مرد اخلاق معرفي شدند.

نفرات برتر شهرستان در اين مسابقات امير علي حسيني، جواد جعفري، ابراهيم خزايي، رضا صحرايي، سعيد رضايي، امين بيگي، پوريا فلاحي، رحمان نوري و حسين لطفي بودند.