جاده های هفتگانه بابل قتلگاه جوانان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های راههای شهرستان با بیان ارسال نامه و پیگیری موضوع جاده های شهرستان به وزیر راه و شهرسازی گفت: هر روز شاهد وقوع تصادفات مرگبار و از دست رفتن عزیزانمان هستیم و جاده های منطقه به قتلگاه جوان تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: با گذشت 35 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی شایسته نیست که جاده های بی کیفیت داشته باشیم و جاده هایی که از ابتدایی ترین امکانات و تجهیزات محروم هستند.

وی عنوان کرد: جاده های هفتگانه مواصلاتی شهرستان که بسار پرتردد هستند نیازمند توجه دولت است و تا کی باید شاهد از دست دادن عزیزانمان در این جاده ها باشیم.

نیازآذری خواستار برگزاری جلسه اضطراری با نگاه مدیریت بحران برای رسیدگی به وضعیت جاده های مواصلاتی شهرستان شد.

نماینده مردم بابل در مجلس توجه ویژه به رفع مشکلات جاده منتهی به بابلکنار، بندپی غربی و شرقی، گتاب، جاده قدیم کیاکلا، بهنمیر و زرگر شهر به دریا شد.