به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرجی، مدیر پخش و بازاریابی سازمان توسعه سینمایی سوره در خصوص اكران نوروزی پردیس سینما آزادی و استقلال گفت: اكران نوروزی«فرشته ها با هم می آیند» و « مهمان داریم» در دست بررسی است و تصمیم قطعی در این خصوص تا كنون گرفته نشده است.

وی در خصوص پخش دو فیلم «حق سكوت» و «چند مترمكعب عشق» در سینماهای سرگروه حوزه هنری، عنوان كرد: برای اكران این دو فیلم در فروردین ماه 93 تلاش می کنیم و امیدواریم این دو فیلم در ابتدای سال 93 برای علاقمندان اكران شود.

سه فیلم «فرشته ها با هم می آیند»، « مهمان داریم» و «حق سكوت» از تولیدات حوزه هنری هستند كه در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمدند. همچنین مسئولیت پخش و اكران فیلم سینمایی «چند مترمكعب عشق» نیز بر عهده حوزه هنری است.