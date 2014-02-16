  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۸

درگیری فیزیکی در یک اداره دولتی در نوشهر

درگیری فیزیکی در یک اداره دولتی در نوشهر

نوشهر- خبرگزاری مهر: در یک اقدام نادر، درگیری فیزیکی بین یک رئیس و مرئوس در نوشهر، کارمند اداره را راهی بیمارستان و پزشکی قانونی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه یکی از کارمندانباغ گیاه شناسی و اکولوژی نوشهر توسط رئیس این اداره  مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و روانه پزشکی قانونی و بیمارستان شد.

یکی از منابع آگاه در گفتگو با مهر گفت:  تقی. ق یکی از کارمندان با سابقه و مسوول روابط عمومی باغ اکولوژی صبح امروز بر اثر مشاجره توسط رئیس این اداره مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

این منابع آگاه که نخواست نامش فاش شود افزود: فرد مضروب که به نحوه حسابرسی مالی و درج اضافه کارش معترض بود با درخواست رئیس باغ اکولوزی به اتاقش رفت اما پس از چند دقیقه بعد حادثه درگیری فیزیکی رئیس با این کارمند بوقوع پیوست و در مقابل چند تن دیگر از کارمندان  این فرد را مورد ضرب و شتم قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: با میانجیگری کارمندان دیگر، دعوا بین ضارب و مضروب  پایان یافت و این کارمند که از ناحیه صورت و گوش دچارمصدومیت شده بود سپس برای پیگیری موضوع به کلانتری 12 و پزشک قانونی مراجعه کرد.

باغ گیاه شناسی شمال کشور( اکولوژی)  در نوشهر قرار دارد و محل نگهداری گل و گیاه گونه های نادر بشمار می رود.
 

کد مطلب 2237251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها