درگیری فیزیکی در یک اداره دولتی در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه یکی از کارمندانباغ گیاه شناسی و اکولوژی نوشهر توسط رئیس این اداره مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و روانه پزشکی قانونی و بیمارستان شد.

یکی از منابع آگاه در گفتگو با مهر گفت: تقی. ق یکی از کارمندان با سابقه و مسوول روابط عمومی باغ اکولوژی صبح امروز بر اثر مشاجره توسط رئیس این اداره مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

این منابع آگاه که نخواست نامش فاش شود افزود: فرد مضروب که به نحوه حسابرسی مالی و درج اضافه کارش معترض بود با درخواست رئیس باغ اکولوزی به اتاقش رفت اما پس از چند دقیقه بعد حادثه درگیری فیزیکی رئیس با این کارمند بوقوع پیوست و در مقابل چند تن دیگر از کارمندان این فرد را مورد ضرب و شتم قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: با میانجیگری کارمندان دیگر، دعوا بین ضارب و مضروب پایان یافت و این کارمند که از ناحیه صورت و گوش دچارمصدومیت شده بود سپس برای پیگیری موضوع به کلانتری 12 و پزشک قانونی مراجعه کرد.

باغ گیاه شناسی شمال کشور( اکولوژی) در نوشهر قرار دارد و محل نگهداری گل و گیاه گونه های نادر بشمار می رود.

