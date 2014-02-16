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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۴

سبحانی نیا در گفتگو با مهر:

ارتباط مستمر صنعتگران با دانشگاهیان‌ سبب رونق صنعت در نیشابور می‌شود

ارتباط مستمر صنعتگران با دانشگاهیان‌ سبب رونق صنعت در نیشابور می‌شود

نیشابور- خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اهالی صنعت خواست که با ارتباط مستمر خود با دانشگاه‌ها سبب رونق بیش از پیش صنعت در نیشابور شوند.

حجت‌الاسلام دکتر حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور یکی از دانشگاه‌های بسیار خوب در شرق کشور است و باید از ظرفیت این موسسه آموزش عالی برای استفاده در صنایع در منطقه استفاده شود.

وی ضمن اظهار خرسندی از پیشرفت‌های واحد نیشابور به نقش مدیریت در این واحد پرداخت و بیان داشت: نیشابور با وجود مدیریت خوب ریاست واحد که همزمان مسئولیت واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی را عهده‌دار است در برنامه‌های علمی و فرهنگی در سطح شهرستان بسیار موفق عمل کرده که شایسته تقدیر است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور از توان بسیار بالایی برخوردار است و این ظرفیت را دارد که مسابقات رباتیک خیام را درسطح بین‌المللی برگزار کند.

کد مطلب 2237252

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