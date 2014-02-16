حجت‌الاسلام دکتر حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور یکی از دانشگاه‌های بسیار خوب در شرق کشور است و باید از ظرفیت این موسسه آموزش عالی برای استفاده در صنایع در منطقه استفاده شود.

وی ضمن اظهار خرسندی از پیشرفت‌های واحد نیشابور به نقش مدیریت در این واحد پرداخت و بیان داشت: نیشابور با وجود مدیریت خوب ریاست واحد که همزمان مسئولیت واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی را عهده‌دار است در برنامه‌های علمی و فرهنگی در سطح شهرستان بسیار موفق عمل کرده که شایسته تقدیر است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور از توان بسیار بالایی برخوردار است و این ظرفیت را دارد که مسابقات رباتیک خیام را درسطح بین‌المللی برگزار کند.