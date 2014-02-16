تهیه و تدوین سبک زندگی اسلامی رسالت رسانه های انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان صدا و سیمای آذربایجان غربی با بیان اینکه امروزه کار رسانه ها فرهنگسازی اجتماعی است اظهارداشت: در جامعه ایران اسلامی باید این امر بیش از سایر جوامع مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه رسانه ملی مبلغ فرهنگ اسلامی، جهادی، ملی و دینی در میان اقوام مختلف است و باید در این مسیر با تمام توان و قدرت خود حرکت کند ادامه داد: فعالیت رسانه در دنیای کنونی از بحث خبررسانی گذشته و رسانه ها به خصوص رسانه ملی باید در بحث تهیه و تدوین سبک زندگی اسلامی برای مردم تلاش کنند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، فرهنگ اسلامی را به مثابه هوای سالم برای زندگی بهتر دانست و تاکید کرد: رسانه های جمعی و در راس آن ها صدا و سیما در این میان نقش اساسی و عمده دارند که باید این نقش را به نحو مطلوب پیاده سازند.

وی، تهدیدات رسانه غرب در برابر جبهه فرهنگی اسلام را وسیع و گسترده خواند و عنوان کرد: این جبهه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و سرمایه داری است که با توان بسیار بالایی در حال حمله به فرهنگ کشورهای اسلامی بوده و در صدد خدشه دار کردن این فرهنگ است.

سردار خرم، در بخش دیگری از سخنان خود، توانمندسازی رسانه ملی برای غلبه بر تهدیدات رسانه ای غرب را یکی از اصلی ترین اقدامات برای غلبه بر هجمه دشمنان عنوان کرد و گفت: این توانمندسازی باید در جهات مختلف فنی، سیستمی و نیرویی باشد تا در برابر تجهیز رسانه ای غرب که برگرفته از حمایت سرمایه داران و بزرگان سرمایه ای است، انجام شود.

وی، ایستادگی در برابر یاغی گری های غرب در طول 35 سال گذشته را مدیون فعالیت خبرنگاران و اصحاب رسانه در صدا و سیمای بیان کرد و ابراز داشت: سایر رسانه ها به دلیل نداشتن توان کافی برای مقابله با هجمه فرهنگی غرب قادر به انجام رسالت خود نیستند اما صدا و سیما به دلیل توان این توانایی را در حد مطلوب دارد و خوشبختانه شاهد موفقیت این رسانه در ابعاد مختلف هستیم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی اعلام کرد: انقلاب اسلامی ایران در برابر مکاتب انحرافی غرب ایستاده و به همین دلیل است که دشمنی کشورهای غربی با این نظام به طور مداوم ادامه دارد و شاهد کارشکنی از سوی این نظام ها هستیم.

وی، دقت و سرعت در اطلاع رسانی را نیاز اساسی رسانه ها نام برد و گفت: این نیاز باید روز به روز گسترده تر شده و زمینه ساز اطلاع رسانی بهتر و دقیق تر از فعالیت بخش های مختلف نظام و به خصوص نهادهای انقلابی باشد.

سردار خرم یاد آور شد: رسانه انقلاب اسلامی ایران به دنبال ساخت مکتب ماندگار دینی و الهی است که باید در برابر مکاتب انحرافی ایستاده و بر اساس آموزه های قرآنی و اسلامی حرکت کند.

وی، عنوان کرد: فرهنگ ایران اسلامی به دلیل اهمیت والای این فرهنگ دارای جایگاه ویژه ای است که همین امر باعث دشمنی های مختلف می شود و رسانه ملی به عنوان یکی از حامیان اصلی فرهنگ انقلاب اسلامی ایران در وسط میدان حضور دارد و به دفاع از آرمان های ارزشمند انقلاب و امام(ره) می پردازد.