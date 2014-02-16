تهدیدهای فرهنگی استان زنجان شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان زنجان با بیان اینکه مطالعات مفیدی در خصوص مسائل فرهنگی توسط دستگاههای متولی انجام شده گفت: سوابق قابل استفاده ای در سالهای گذشته در حوزه فرهنگ و شناسایی آسیبهای اجتماعی صورت گرفته که مطالعه و بررسی مجدد آنها در عملیاتی نمودن فرمایشات رهبری تاثیر گذار است.



وی فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقشه راه شورای فرهنگ عمومی استان عنوان نمود و گفت: اولین قدم برای عملیاتی نمودن فرمایشات مقام معظم رهبری، مرور و بررسی مجدد بیانات است.



حجت الاسلام خاتمی افزود: رهبر معظم در این بیانات هم خطرها و ضعفهای فرهنگی را مطرح و هم راه حل ها را ارائه نمودند.



همچنین جمشید انصاری استاندار زنجان با بیان اینکه با منابع و زمان محدود شناسایی محورهای مهم فرهنگی استان ضروری است گفت: بمنظور بررسی بهتر محورهای مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید مشکلات استان علت یابی شوند و گزارش کاملی در این خصوص ارائه گردد.



در این جلسه مقرر شد محور هشتم بیانات مقام معظم رهبری در خصوص آسیبهای اجتماعی و محور دوم که توجه به رشد و ترویج فضائل فرهنگی داخلی و پافشاری بر آنها است، بررسی و برنامه عملیاتی ارائه گردد.



تهیه شیوه نامه به همراه تشکیل دبیرخانه ای در اداره کل ارشاد اسلامی، برای هدایت بهتر مراسم نکوداشت اساتید و شخصیتهای علمی استان از دیگر مواردی بود که استاندار زنجان بر آن تاکید نمود.