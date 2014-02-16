به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات امروز یکشنبه 612 واحد افزایش یافت و به 79 هزار و 765 واحد رسید. امروز بازار سرمایه شاهد رشد تمامی شاخص ها بود.

شاخص بازار اول با 462 واحد رشد به 59 هزار و 437 واحد، شاخص بازار دوم نیز با یک هزار و 133 واحد رشد به 152 هزار و 402 واحد و شاخص صنعت نیز با 409 واحد رشد به 67 هزار و 421 واحد رسید.

همچنین امروز 366 میلیون سهم به ارزش 2432 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. ارزش بازاری بورس بیش از 392 هزار میلیارد تومان است.