صنایع داروسازی گرفتار ساخت داروهای سنتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرتضی رفیعی تهرانی روز یکشنبه در نشست خبری ششمین همایش علمی سامانههای نوین دارو رسانی ایران که قرار است از 6 تا 8 اسفند ماه امسال در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار شود، با بیان اینکه شیوههای نوین دارو رسانی، حیطه گستردهای دارد، افزود: دارورسانی به سلولهای سرطانی، ژنرسانی به بخشهای مختلف بدن یا سلولهای سرطانی، دارورسانی به بخشهای مختلف بدن از جمله چشم، روده، پوست، مخاط بینی و دستگاه تنفسی از جمله مباحثی هستند که در حیطه دارورسانی مطرحاند.
وی گفت: یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح است، این است که چگونه میشود یک دارو را به شکل موثرتری از راههای مختلف چون مخاط بینی، مخاط دهان و پوست وارد بدن کرد. به عنوان مثال انسولین به شکل تزریقی مورد استفاده قرار میگیرد و بیماران مبتلا به دیابت نوع اول که یا کودکان کم سن هستند یا اغلب سالمندند، ناچارند در ساعاتی از شبانهروز انسولین را به بدن خود تزریق کنند که بسیار مشکل است.
رفیعی تهرانی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتها و پروژههای تحقیقاتی در زمینه تغییر شیوه ورود انسولین به بدن در حال انجام است؛ به گونهای که بتوان به عنوان مثال انسولین را به شکل خوراکی و یا از طریق جذب پوستی وارد بدن کرد. این امر هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارد و امیدواریم بتوانیم این شکل جدید را برای انسولین بسازیم تا بیماران بتوانند راحتتر از آن استفاده کنند. چندی پیش انسولین به شکل استنشاقی ساخته شد، اما چون اثر درمانیاش پایین بود، مورد استقبال قرار نگرفت.
وی ادامه داد: در واقع شیوههای داروسازی به این معنا است که چه کنیم تا دارو به نحو مطلوبتر، مناسبتر و اثربخشی بیشتر وارد بدن شود.
رئیس انجمن علمی سامانه نوین دارو رسانی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی داروها به شکل چسب ساخته شده و پس از قرار گرفتن بر روی پوست، وارد بدن میشود، گفت: به عنوان مثال یک کار تحقیقاتی درباره دیکلوفناک که یک داروی ضد تورم و ضد درد است، انجام شد. علاوه بر ساخت دارو به این روش، دارو رسانی از طریق چشم نیز قابل انجام است. در این صورت دارویی که نیاز است هر هفته یک بار به داخل عروق چشم تزریق شود، در بازه زمانی طولانیتری انجام خواهد شد و درواقع اثربخشی و طول اثر دارو، افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه درباره نقش صنایع داروسازی در گسترش شیوههای نوین دارورسانی و همچنین آینده دارو رسانی در کشور، گفت: صنایع داروسازی بیشتر گرفتار ساخت داروهای سنتی هستند. در آینده روشهای مرسوم کنار خواهند رفت و ما به سمت تولید اشکال نوین دارویی حرکت میکنیم.
رئیس ششمین همایش سامانههای نوین دارو رسانی ایران افزود: طی 10 تا 15 سال آینده بسیاری از اشکال دارویی سنتی جای خود را به اشکال دارویی نوین خواهند داد.
رفیعی تهرانی با بیان اینکه رئیس سازمان غذا و دارو یک چهره دانشگاهی است و از انجام کارهای تحقیقاتی در این حیطه حمایت میکنند، گفت: در حال حاضر انجمن علمی سامانه نوین دارو رسانی ایران چالشی در خصوص امور تحقیقاتی ندارد و سعی میکند این پروژههای تحقیقاتی را زودتر به مرحله تجاریسازی برساند تا هم مردم و هم صنایع داروسازی از آن منتفع شوند.
وی افزود: ششمین همایش سامانههای نوین دارو رسانی ایران دارای 15 امتیاز بازآموزی غیرمدون برای پزشکان عمومی، داروسازان عمومی و تخصصی و همچنین برخی پزشکان متخصص کشور است.
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