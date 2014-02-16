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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

تحولات افغانستان/

کشته شدن 13 عضو طالبان/ تلفات ناتو در 2014 به 15 نفر رسید

کشته شدن 13 عضو طالبان/ تلفات ناتو در 2014 به 15 نفر رسید

افزایش تلفات ناتو به 15 نفر از ابتدای 2014 و کشته شدن 13 عضو طالبان از جمله خبرهای مرتبط با افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کشته شدن یک نظامی دیگر ناتو بر اثر انفجار مین کنار جاده ای در جنوب افغانستان، تلفات نیروهای خارجی از ابتدای سال جاری در این کشور به 15 نفر رسید.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 13 عضو طالبان در جریان عملیات نیروهای افغانی علیه شبه نظامیان در شهر بتی کوت ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر داد.

در این عملیات همچنین 12 قبضه سلاح سبک، یک قبضه راکت انداز و مقداری مهمات کشف و ضبط شد.

کد مطلب 2237277

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