تاکید ظریف بر گسترش روابط ایران و عربستان

عبدالرحمن بن غرمان الشهری سفیر جديد عربستان سعودی در جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یکشنبه ضمن دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

ظريف در اين ديدار با اشاره به اولویت جمهوری اسلامی ایران به خصوص اهتمام دولت جدید در توسعه و گسترش روابط با همه کشورهای همسایه و مسلمان به ویژه عربستان سعودی ، بر جایگاه و نقش دو کشور بزرگ و مسلمان در منطقه و جهان تاکید کرد.

ظریف همچنین روابط تهران و ریاض را در عرصه دوجانبه روابطی مبتنی بر عناصر و مبانی همسایگی و مشترکات دینی و فرهنگی خوب توصیف کرد و در عین حال ظرفیت ها و زمینه های گسترش و تقویت روابط را در راستای تقویت روابطی برادرانه و همکاری های دوستانه گسترده و وسیع دانست .

وی همچنین با اشاره به فرصتها و چالشهای موجود در عرصه منطقه ای و بین المللی و زمینه های همکاری مشترک در راستای مصالح و منافع دو کشور ، روابط خوب بین ایران و عربستان بعنوان دو کشور مهم و موثر را به نفع دو کشور ، منطقه و جهان اسلام و همه دنیا دانست و تاکید کرد : باید با نگاهی واقع بینانه رو به جلو حرکت کنیم.

وزیر امور خارجه همچنین ابراز امیدواری کرد سفیر جدید عربستان در ماموریت مهم خود در جهت گشودن صفحه جدیدی در روابط بین دو کشور و توسعه همه جانبه روابط فیمابین موفق باشد.

عبدالرحمن بن غرمان الشهری سفیر جدید عربستان سعودی نیز در این دیدار با تاکید بر استقبال مجموعه کشورهای منطقه از جمله مقامات عالیرتبه کشورش از رویکرد و تعامل سازنده کشورمان در دوره جدید ، ایران و عربستان را دو کشور بزرگ در منطقه توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود با عزم و اراده حکیمانه رهبران دو کشور ، شاهد روابط خوب و متین بین دو کشور همسایه و مسلمان باشیم.

وی همچنین تاکید کرد همه توان و ظرفیت خود و سفارت را در جهت توسعه و ارتقای بیش از پیش روابطی متین ، دوستانه بین دو کشور بکار خواهد گرفت تا شاهد دوره جدیدی از روابط برادرانه بین دو کشور مسلمان و بزرگ باشیم.

آندریاس پگوزوپیس سفیر جديد قبرس در جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یکشنبه ضمن دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور ، ظرفیتهای موجود برای توسعه همه جانبه روابط بویژه در بخش تجاری و اقتصادی را یکی از زمینه های توسعه همکاریهای فیمابین بر شمرد .

وزیر امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از ظرفیتهای خوب دو کشور شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش روابط فیمابین باشیم.

سفیر جدید قبرس نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از روند روابط خارجی کشورش در ابعاد دوجانبه و منطقه ای ، به سابقه روابط خوب دو کشور و مواضع و دیدگاههای مشترک در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی اشاره کرد .

وی تاکید کرد که همه توان خود را برای توسعه و ارتقای بیش از پیش روابط بین تهران و نیکوزیا بکار خواهد گرفت.

تقديم رونوشت استوارنامه سفير جديد بروندی در جمهوري اسلامي ايران به ظريف

عمر نذرین بر سفیر جديد بروندی در جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یکشنبه ضمن دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

ظريف در اين ديدار با اشاره به سابقه خوب روابط و مناسبات بين بروندی و ایران خاطر نشان کرد : به روابط با آفریقا به خصوص کشور دوست بروندی اهمیت زیادی قائل هستیم و از نقش بروندی در مجامع بین المللی و اتحادیه آفریقا ارج می نهیم.

وی با اشاره به زمینه های متعدد برای گسترش بیش از پیش روابط در سطح دوجانبه افزود : قاره آفریقا از جمله کشور بروندی با منابع گسترده طبیعی ظرفیت زیادی برای حضور و فعالیت بخشهای مختلف و علاقمند به خصوص بخشهای خصوصی ایران برای اجرای طرحهای عمرانی دارد.

ظریف همکاری و رایزنی دو کشور در مجامع و سازمان های بین المللی نیز در راستای منافع دو کشور را ارزشمند و مفید دانست.

وی با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید بروندی در جمهوری اسلامی ایران ابراز اميدواري كرد در دوران جديد روابط دو كشور بيش از پيش توسعه يابد و بر تداوم حمایتهای ایران از این روند و همچنین کمک به مردم سیل زده بروندی در این شرایط سخت تاکید کرد.

عمر نذرین بر سفیر جديد بروندی نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از حضورش در کشور بزرگ و مسلمان ايران و تمجید از شخصیت برجسته حضرت امام خمینی (ره) سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به دولت و مردم ایران تبریک گفت و بر توجه ویژه رئیس جمهور کشورش برای توسعه و گسترش روابط همه جانبه با ایران تاکید کرد .

وی اظهار داشت : با توجه سابقه خوب و دوستانه روابط طرفين، همه توان خود را برای توسعه روابط بکار خواهم گرفت و امیدوارم با حمایت و کمک دوستان ایرانی روند روابط دو کشور بیش از پیش گسترش و تحكيم یابد.

وی همچنین از رویکرد جدید و دیپلماسی فعال دولت جدید ایران و دستاوردهای کشورمان در عرصه بین المللی تمجید و تحسین کرد.