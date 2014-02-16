قیام مردم تبریز در پیروزی انقلاب اسلامی، تعیین کننده بود

رحیم شهرتی فر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های منحصر بفرد انقلاب مردم ایران اظهار داشت: یکی از شاخصه های اصلی انقلاب اسلامی فداکاری ،ایثار و شهادت در راه خداست که کمتر انقلابی در سطح جهان از چنین مشخصه هایی برخوردار است.

وی در ادامه با تاکید بر نقش قیام 29 بهمن سال 56 مردم تبریز در پیروزی انقلاب اسلامی خاطر نشان شد: آنچه در قیام مردم تبریز در 29 بهمن 56 و در چهلم شهدای قم نمود بیشتری داشت، وجهه و درون مایه مردمی و اسلامی این قیام بود.

فرماندار تبریز در ادامه افزود: مساجد در شکل گیری قیام 29 بهمن تبریز نقش اساسی بر عهده داشتند و در واقع مساجد عامل اصلی این قیام و هدایت کننده مردم تبریز در آن روز تاریخی بودند.

شهرتی فر در پایان با اشاره به رمز ماندگاری قیام هایی چون انقلاب اسلامی گفت: رمز ماندگاری و تداوم قیام هایی چون انقلاب شکوهمند اسلامی و قیام 29 بهمن مردم تبریز، ریشه در ماهیت دینی آنها و منطبق بودن بر آموزه های دینی و مذهبی است.