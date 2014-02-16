نظارت و بازرسی از آرایشگاهها در شهرستان رودان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات و مسائل مرتبط با آرایشگاههای شهرستان رودان تشکیل گردید مدیرشبکه بهداشت و درمان این شهرستان با اشاره به اهمیت سلامت و ارتباط آن با شغل آرایشگری، خواستار رعایت نکات بهداشتی و همکاری متصدیان آرایشگاه ها با بازرسان بهداشت محیط این شهرستان شدند.

دکتر غلامعلی خجندی گفت: از آنجا که در آرایشگاهها برای مراجعین از وسایل مشترک استفاده می‌شود، این مکانها می‌توانند در انتقال بیماری‌هایی مانند ایدز، هپاتیت C و B، عفونت‌های میکروبی، ویروسی، قارچی، باکتریایی نقش مهمی داشته باشند.

خجندی تاکیدکرد: افرادی که به آرایشگاههای مردانه و زنانه مراجعه می‌کنند باید وسایل شخصی و اختصاصی خود را به همراه داشته باشند و آرایشگران نیز باید همواره از دستکش استفاده کنند و وسایلی را که با پوست و موی افراد در تماس است، به خوبی ضدعفونی کنند.

خجندی اضافه کرد: اگر در بازرسی از آرایشگاه ها ، این مکان ها موارد بهداشتی را رعایت نکنند و بدون کارت بهداشتی فعالیت نمایند، فرقی نمی کند که پروانه کسب داشته باشند یا نداشته باشند، حتما پلمپ خواهند شد.

یوسف دورکیش کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان رودان نیز ضمن بیان بعضی قوانین و مقررات بهداشتی و نیز شیوه های نظارت بهداشتی، به بررسی عوامل خطر موجود در آرایشگاه ها نظیر عوامل میکروبی ، شیمیایی ، فیزیکی و ارگونومیک پرداختند.

این جلسه در دو نوبت جهت آرایشگران زنانه و مردانه شهرستان رودان تشکیل شد که 61 نفر از آرایشگران حضور داشتند.

چهار نانوایی غیر بهداشتی در شهرستان رودان پلمپ شد

کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودان چهار باب نانوایی را در این شهرستان به دلیل رعایت نکردن موارد بهداشتی پلمپ کردند.

به گفته مسئول بهداشت محیط شهرستان رودان این واحدهای نانوایی به علت داشتن نواقص بهداشتی و بی توجهی به اخطاریه های بهداشتی قبلی صادره شده از طرف بازرسان بهداشت محیط پلمپ شده اند.

یوسف دورکیش تاکید کرد:نانواها مكلف هستند موارد بهداشتي را رعايت نمايند و نان را به صورت بهداشتی و مطلوب به مردم عرضه كنند.

وی گفت: استفاده از جوش شیرین، نداشتن کارت بهداشتی برای کارکنان نانوایی ها، رعایت نکردن بهداشت محل نگهداری آرد، تهویه نامناسب و بهداشتی نبودن محیط آماده سازی خمیر و پخت نان از جمله موارد تخلف نانوایی ها محسوب مي شود.

دورکیش با بیان اینکه طرح تشدید بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از 15 آبان ماه سال جاری در شهرستان رودان آغاز شده است، متذکر شد: از ابتدای طرح تاکنون 9 نانوایی در شهرستان رودان اخطاریه 15 روزه گرفته اند و ملزم به رفع نواقص بهداشتی شدند.

وی از متصدیان نانوایی شهرستان رودان خواست نسبت به رعایت موازین بهداشتی از جمله اخذ کارت بهداشت، گذراندن دوره آموزش بهداشتی، رعایت بهداشت فردی و بهداشت ساختمان محل نانوایی اقدام کنند.

گفتنی است تعداد نانواییهای شهر رودان 39 باب و تعداد نانوایی روستایی 31 باب است.

طرح سرشماری جمعیتی در شهرستان رودان اجرا می شود

جلسه آموزشی توجیهی طرح سرشماری جمعیتی خانوارهای روستایی و شهرهای زیر بیست هزار نفر در دو نوبت صبح و عصر در سالن شهید فاضلی شهرستان رودان برگزار شد.

مسئول ستاد گسترش شهرستان رودان اظهار داشت :به منظور سرشماری خانوار و جمعیت مناطق روستایی و شهرهای زیر بیست هزار نفر ، طرح سرشماری جمعیتی در شهرستان رودان همزمان با سراسر استان از 3 لغایت 25 اسفند ماه سال جاری اجرا خواهد شد.

مرتضی سالمی ضمن اشاره به کاربرد اطلاعات حاصل از سرشماری در تعیین شاخصهای بهداشتی خاطرنشان کرد: مقایسه شاخصهای بهداشتی با سالهای گذشته می تواند تصویر روشنی از وضعیت بهداشتی منطقه را برایمان ارائه دهد.

سالمی اذعان داشت: در این طرح جمعیت به تفکیک گروه های سنی و جنسی، همچنین وضعیت تحصیل و سطح سواد و وضعیت بهداشت محیط خانوارها سرشماری خواهند شد.

وی ضمن تاکید بر اجرای بهینه طرح سرشماری جمعیتی در شهرستان رودان از بهورزان خواست تا اطلاعات حاصل از سرشماری را تا پایان اسفند ماه 1392 وارد زیج حیاتی کنند.

مسئول ستاد گسترش شهرستان رودان گفت: طبق سرشماری سال 1392، جمعیت روستایی شهرستان رودان 86 هزار و312 نفر و تعداد خانوار 21506 برآورد گردید.