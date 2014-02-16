نهاد امور تربیتی از انجام کارهای تکراری به سمت کیفیت و خلاقیت برود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینی ظهر امروز یکشنبه در آستانه سالروز هشت اسفند و گرامیداشت روز امور تربیتی، در ستاد هفته تربیت اظهارکرد: نیاز نسل جدید باید واکاوی و بازنگری مجدد شده تا از فاصله میان نسلها کاسته شود.

وی با بیان اینکه تغییرات سریع و همه جانبه جهانی، سفینه بزرگسالان و نوجوانان را از هم دور ساخته است، اظهار داشت: نیازهای نوین نوجوانان تبدیل به گفتمان شده و اگر بزرگسالان آنها را با گوشی قوی نشنوند و درک نکنند تبدیل به حرکات نوجوانان می شود.

وی ابراز داشت: اگر بزرگسالان حرکات را درک کنند،می شود آن را به گفتمان تغییر داد؛در غیر این صورت درهای سفینه گشوده و در تظاهرات زندگی اجتماعی، گفتاری، پوشش وحتی گویش در تفاوت و تغایر با سفینه بزرگسالان قرار می گیرد.

وی خطاب به همکاران خود،از مجموعه امورتربیتی خواست با فعالیتهای جذاب، نو، تحول خواهانه و متناسب با نیاز جوانان و نوجوانان، از کمیت طرحها کاسته کیفیت بخشی را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، برای ایجاد همگرایی، شاخصهای علاقه مندی،رضایت و تعداد شرکت کنندگان دانش آموز را مطرح و افزود:برنامه های امور تربیتی نیازمند بازبینی است.باید برنامه های بی کیفیت تعطیل وآن چه تحمیلی سایر سازمانهاست؛ مدیریت شود.

حسینی گسست و تعارض نسل جدید را خطری تهدیدکننده برای جامعه عنوان و بیان کرد:مربیان امور تربیتی نقش عمده ای در ایجاد پیوست این نسل، با ما دارند.

این مقام مسوول یادآور شد: تشکیل اتاقهای فکر و جذب نیروهای خلاق فارغ از گرایشهای سیاسی می تواند راه تلاش و مشارکت دانش آموز با مدرسه را فراهم سازد.