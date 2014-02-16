همایش «بیدارگر بصیر» برگزار می شود/ دومین سالگرد استاد منذر

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به همت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و همکاری مجمع ناشران انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز درگذشت حجت الاسلام علی ابوالحسنی (منذر)، از نویسندگان حوزه علمیه و از اساتید صاحب نام تاریخ معاصر و به منظور بزرگداشت و پاسداشت خدمات ارزشمند آن فقید سعید، برگزار می شود.

در این همایش اساتیدی چون حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسين خسروپناه استاد حوزه و دانشگاه و رئیس مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران، حجت الاسلام خسروشاهي محقق و پژوهشگر، محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور‌، ‌محمد رجبي رياست كتابخانه مجلس، محمدحسین‌ دانايي محقق و پژوهشگر‌ و دكتر محمدرضا سنگري محقق و پژوهشگر حوزه ادبيات پيرامون شخصيت والاي استاد منذر سخنراني مي كنند.

اين همايش دوشنبه پنجم اسفندماه از ساعت 15:30 تا 17:30 در سالن اجتماعات حوزه هنری برگزار می شود.

استاد منذر در حوزه های مختلف فرهنگ اسلامی و تاریخ ایران و جهان، آثار ارزنده ای از خود به یادگار گذاشت که از آن جمله می توان به آثاری همچون نگاهی به اصل ولایت فقیه، میعاد با استاد مطهری شهید راه تطهیر سیمای فرهنگ اسلامی از زنگار غرب زدگی و شرق زدگی، تحلیلی از نقش سه گانه شهید شیخ فضل الله نوری در نهضت تحریم تنباکو، تراز سیاست؛ جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری، سیاه پوشی در سوگ ائمه نور(ع) و ریشه های تاریخی و مبانی فقهی اشاره کرد.

وی از جمله کسانی است که در زمینه مبارزه با فرق و انحرافات اعتقادی خصوصا بهائیت و بعضی از فرقه‌های دیگر نقش مؤثری داشتند.