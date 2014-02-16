علی آبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 17 روستا در چهار محال و بختیاری متقاضی وام های اشتغال هستند، اظهار داشت: 324 نفر در این 17 روستا متقاضی دریافت وام های اشتغال بوده اند.

وی تصریح کرد: تا کنون به 10 نفر از روستائیان متقاضی وام، وام های خود اشتغالی پرداخت شده است و شش نفر نیز در مرحله پرداخت هستند.

آبیلی با اشاره به اینکه سال گذشته صندوق مهر امام رضا(ع) این استان 67 میلیارد تسهیلات پرداخت کرده است، بیان داشت: 67 میلیارد تسهیلات سال گذشته 984 نفر را پوشش داده است.

مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) چهار محال و بختیاری با بیان اینکه در سال جاری نیز 103 میلیارد ریال اعتبار وام های ازدواج در نظر گرفته شده است، اذعان داشت: در شش ماهه سال جاری 575 نفر به مبلغ 63 میلیارد وام ازدواج دریافت کرده اند.

آبیلی ادامه داد: تاکنون 61 درصد اعتباری که برای وام ازدواج صندوق مهر امام رضا(ع) در نظر گرفته شده جذب شده است.