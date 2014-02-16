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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

آبیلی:

17 روستا در چهار محال و بختیاری متقاضی وام های اشتغال هستند

17 روستا در چهار محال و بختیاری متقاضی وام های اشتغال هستند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) چهار محال و بختیاری گفت: 17 روستا در چهار محال و بختیاری متقاضی وام های اشتغال  صندوق مهر امام رضا(ع) هستند.

علی آبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 17 روستا در چهار محال و بختیاری متقاضی وام های اشتغال هستند، اظهار داشت: 324 نفر در این 17 روستا متقاضی دریافت وام های اشتغال بوده اند.
 
وی تصریح کرد: تا کنون به 10 نفر از روستائیان متقاضی وام، وام های خود اشتغالی پرداخت شده است و شش نفر نیز در مرحله پرداخت هستند.
 
آبیلی با اشاره به اینکه سال گذشته صندوق مهر امام رضا(ع) این استان 67 میلیارد تسهیلات پرداخت کرده است، بیان داشت: 67 میلیارد تسهیلات سال گذشته 984 نفر را پوشش داده است.
 
مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) چهار محال و بختیاری با بیان اینکه در سال جاری نیز 103 میلیارد ریال اعتبار وام های ازدواج در نظر گرفته شده است، اذعان داشت: در شش ماهه سال جاری 575 نفر به مبلغ 63 میلیارد وام ازدواج دریافت کرده اند.
 
آبیلی ادامه داد: تاکنون 61 درصد اعتباری که برای وام ازدواج صندوق مهر امام رضا(ع) در نظر گرفته شده جذب شده است.
کد مطلب 2237303

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